TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 3 : pour bien démarrer la semaine, le Lab vous conseille donc on dit merci

On entame la quatrième semaine de cette saison 6 de TrashTalk Fantasy League et pour la démarrer au mieux quoi de mieux que les voix suaves de l’équipe du Lab ? La NBA nous a offert pas mal de belles carottes et forfaits de dernière minute ces derniers jours. Pendant deux heures, les (h)experts vous offrent leur vision de la compétition et leurs conseils pour éviter de descendre en enfer lors d’une semaine à venir s’annonçant encore plus corsée que d’habitude.

À la suite du premier épisode de l’année, sorti la semaine dernière, nous voilà déjà face à de nouveaux défis de plus en plus corsés. Les compétiteurs aiment quand l’adversité augmente et c’est justement le cas ces derniers jours. La lutte au sommet des classements par équipes et individuel se resserre et nous offre de sacrés duels. Les pluies d’absences tardives de la nuit dernière et le report du match entre les Celtics et le Heat a fait des dégâts, même chez TrashTalk, et a causé une sacrée déferlante de sel sur Twitter. À la suite d’un rapide retour sur tendances de la semaine passée, place à celle qui se présente désormais devant nous. Pour repartir du bon pied, le Lab vous propose comme à son habitude les joueurs à éviter à tout prix au risque de vivre un sale réveil puis enchaîne avec les gaillards les plus à même de performer lors des prochaines soirées. On finit en beauté avec des discussions bien intéressantes autour d’un tableau statistique permettant d’en apprendre plus à propos de la régularité des joueurs sur ce début d’exercice 2020-21. Encore du lourd, même si on est habitués à force !

Une fois de plus, le TTFL Lab vous réserve un bien beau programme. Avec des contaminations au Covid-19 et des cas contact se multipliant depuis début janvier au sein de la NBA, un nouveau défi se présente face aux valeureux joueurs de TTFL. Dans le contexte actuel, et pour se préserver au maximum des hell picks ou no picks nous renvoyant directement en G League, les propositions du druide Cédric aka Don Papa et sa team se révèlent encore plus utiles qu’à l’accoutumée.