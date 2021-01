Stephen Curry a lâché son pire match au shoot en carrière : heureusement que Damion Lee et Jordan Poole sont là pour tenir la baraque

Opposés aux Raptors dimanche, les Warriors ont surfé sur leur bonne dynamique avec une quatrième victoire en cinq matchs. Sauf que cette fois-ci, Stephen Curry est complètement passé au travers, comme ça peut parfois arriver à un shooteur. Même un shooteur nommé Stephen Curry.

Il a fallu attendre les trois dernières minutes de la rencontre pour voir Steph planter enfin un missile du parking. Un 3-points qui a permis aux Warriors de recoller à 100-101, avant que Golden State ne prenne le dessus pour finalement l’emporter 106-105. Un tir primé qui s’est donc fait attendre et qui était précédé de neuf briques derrière l’arc. Oui, Stephen Curry a lâché un horrible 0/9, avec en plus du joli airball dans le lot. C’est simple, si vous montrez ce match à un mec qui n’y connaît rien au basket, il dira que Curry est probablement le pire shooteur de la planète. Clairement, même s’il a réussi à contribuer dans les autres secteurs du jeu (9 rebonds, 6 assists, 6/6 aux lancers francs), le sniper de la Baie était dans le dur toute la soirée, lui qui avait pourtant mis la misère aux Clippers vendredi en réalisant un festival dont il a le secret. Ses chiffres au final ? 11 petits points à 2/16 au tir, dont 1/10 de loin. Si l’on en croit les recherches d’ESPN Stats & Infos, c’est la pire performance au shoot par un joueur de Golden State avec minimum 15 tirs sur les 20 dernières saisons, à égalité avec l’autre Splash Bro Klay Thompson, David Lee et Baron Davis, qui avaient également terminé avec un 2/16, qui correspond à un pourcentage de réussite de 12,5. Autrement dit, c’est la pire soirée de la carrière de Curry au tir, tout simplement. Depuis son arrivée en NBA en 2009, Steph a connu quatre matchs avec aucun panier marqué en saison régulière (0/4, 0/2, 0/3, 0/1), notamment lors de ses premières années chez les grands, mais il n’avait jamais montré une telle maladresse.

Stephen Curry's 2-16 (.125) shooting night is tied for the worst by a Warriors player who took 15 FG attempts in a game over the last 20 seasons.

Klay Thompson, David Lee, and Baron Davis have all had 2-16 FG performances for the Warriors over that span. pic.twitter.com/GEpvapxFM2

