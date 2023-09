Chris Paul titulaire chez les Warriors en début de saison ?

Suite à l’arrivée surprise de Chris Paul à Golden State en échange de Jordan Poole, beaucoup de questions se sont posées concernant le futur rôle de CP3 chez les Warriors. Ces questions restent d’actualité à quelques semaines du début du camp d’entraînement, mais il se murmure que le Point God pourrait être titulaire dans la Baie.

Jamais, durant sa longue carrière de 18 saisons, Chris Paul n’a commencé un match NBA sur le banc des remplaçants. 1214 matchs joués, 1214 titularisations. Cette série s’arrêtera-t-elle à Golden State ? Pas sûr.

Malgré la présence des incontournables Stephen Curry et Klay Thompson sur le backcourt, CP3 pourrait faire partie du cinq majeur de Steve Kerr à la reprise si l’on en croit Marc J. Spears d’ESPN (via le Good Word with Goodwill podcast).

“Je m’attends à ce qu’il soit titulaire. Et je pense que ce sera sur des séquences de cinq minutes. Je ne sais pas s’ils veulent vraiment lui donner beaucoup de minutes, mais je pense qu’ils vont essayer. Peut-être que j’ai tort, mais c’est ce qui ressort. Ce n’est pas une opinion, c’est ce que j’entends. Il a toujours été titulaire dans sa carrière.”

Chris Paul titulaire, pourquoi pas. Mais alors à quoi ressemblera le cinq des Warriors ?

Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green seront titu, et on imagine qu’Andrew Wiggins le sera également. Cela signifie que les Warriors vont commencer avec Draymond en 5, en mode très small ball, et le pivot Kevon Looney en sortie de banc.

Mouais, faut voir hein.

S’il fait rarement la une, Looney est hyper précieux pour les Warriors à travers tout ce qu’il apporte à l’équipe : rebond, hustle, sacrifice, défense… bref toutes ces choses qui permettent à Golden State de performer. Si on n’a pas vraiment de doutes sur la capacité de Steph Curry et Klay Thompson à jouer aux côtés d’un grand playmaker comme Chris Paul, et qu’on est même intrigués par ce que ça peut donner, on a par contre des doutes sur l’équilibre des Warriors quand Kevon Looney n’est pas sur le terrain. D’autant plus que CP3 est clairement sur sa fin de carrière et qu’il n’est plus – à 38 balais – le défenseur qu’il était autrefois.

Si rien ne semble défini à l’heure actuelle, et que ces potentielles séquences en mode très small ball seront limitées en minutes, il y a de quoi avoir certaines réserves sur une éventuelle titularisation de Chris Paul. Un rôle de sixième homme/patron de la second unit nous semble plus pertinent, mais on n’est pas à la place de Steve Kerr.

Hâte de voir ce que le coach des Warriors va nous proposer à partir du mois d’octobre, pour tenter de maximiser son roster et jouer le titre NBA.

