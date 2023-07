Transféré aux Wizards le jour de la Draft en échange de Chris Paul, Jordan Poole débarque dans une équipe de Washington en reconstruction où il devrait avoir beaucoup plus de liberté qu’aux Warriors. Un changement de scène qui peut vraiment lui être bénéfique aux yeux de son ancien coéquipier Stephen Curry.

Clairement, la saison 2022-23 fut compliquée pour Jordan Poole. Entre la patate de Draymond Green en octobre dernier, des performances pas vraiment en adéquation avec son nouveau contrat XXL (notamment en Playoffs), des tensions à droite à gauche et l’atmosphère pesante qui a plané au-dessus des Warriors toute l’année, Poole imaginait sans doute un scénario différent après avoir grandement participé au titre NBA 2022. Des circonstances qui ont finalement provoqué un transfert de JP aux Wizards, transfert qui fait office de nouveau départ pour l’arrière de 24 ans.

Depuis que le deal a été officialisé ces derniers jours, Stephen Curry a réalisé plusieurs sorties médiatiques pour rappeler ce que Jordan Poole avait apporté aux Warriors et surtout l’opportunité qui se présente désormais face à lui. La dernière, c’était hier lors de la Summer League de Las Vegas (via ESPN), où Steph était présent au bord du terrain pour encourager les Warriors face aux Pelicans.

“Il y a beaucoup de sentiments différents mais c’est le business du basket qui est comme ça, il y a des décisions difficiles à prendre. Tout le monde a déjà connu ce genre d’histoire où vous avez un coéquipier que vous adorez qui est transféré ailleurs. Mais je suis excité pour lui car il va pouvoir s’épanouir dans un cadre qui lui est propre, grandir en tant que leader, élever son niveau de jeu et prendre un nouveau départ.”

Un nouveau cadre, c’est peut-être ce qu’il fallait à Jordan Poole pour avancer dans sa carrière.

Contrairement aux Warriors où la pression du titre est omniprésente, JP débarque aujourd’hui dans une franchise en reconstruction, qui a tourné la page Bradley Beal tout en transférant Kristaps Porzingis, et où il sera l’un des fers de lance de l’attaque. Son rôle ne sera plus limité, il aura plus de responsabilités, plus de liberté, et surtout il évoluera dans une équipe où ses erreurs ne seront pas affichées H24 sur Twitter par la fanbase très exigeante des Warriors.

Le talent, Jordan Poole l’a. On parle quand même d’un joueur qui a lâché une saison régulière à plus de 20 points de moyenne (souvent en sortie de banc), certes avec une efficacité en baisse et pas mal de déchets, mais aussi avec des flashs qui nous rappellent qu’il peut faire de belles choses.

À lui de profiter de son arrivée aux Wizards pour maximiser cette nouvelle opportunité à différents niveaux : dans son jeu, dans sa relation avec ses coéquipiers, ou encore au niveau du leadership puisqu’il vient à Washington avec – ne l’oublions pas – le statut de champion NBA. Et pour cela, il peut puiser dans tout ce qu’il a appris de Stephen Curry au fil des années, et compter sur lui en cas de besoin.

“Stephen Curry et Klay Thompson sont les deux meilleurs shooteurs de l’histoire selon moi, et vous apprenez des choses à l’entraînement, en match, en déplacement, que vous ne pourriez pas apprendre sans être à leurs côtés. Je suis reconnaissant par rapport à ça, et j’essaye d’appliquer tout ça à mon jeu. Nous avons aussi construit une relation où je peux toujours les contacter. Je peux envoyer un texto à Steph, ou à Klay, les appeler pour parler. Et ça, ça reste.” – Jordan Poole (via NBC Sports Bay Area)

Aux côtés de Kyle Kuzma, Tyus Jones ou encore le Frenchie Bilal Coulibaly, Jordan Poole peut changer de dimension la saison prochaine dans la capitale. En tout cas Steph Curry y croit.

