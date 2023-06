BREAKING NEWS !!! Quelques heures avant la Draft, qui couronnera Victor Wembanyama du first pick, la NBA vient donc de nous balancer une grenade dont elle a le secret : Chris Paul rejoint Stephen Curry et les Warriors et Jordan Poole fait le chemin inverse !

Il ne sera pas resté très longtemps dans la capitale, peut-être n’y a t-il d’ailleurs… même pas mis les pieds. Lui c’est Chris Paul, et quelques jours après son transfert entre Suns et Wizards, voilà que le vieux mais encore solide meneur est déjà envoyé vers d’autres contrées, autrement plus swag.

Les Warriors voulaient se débarrasser de Jordan Poole pour satisfaire Draymond Green, faut pas nous la faire hein (Draymond avait mis une patate de forain à JP avant la saison dernière), les Warriors auraient peut-être pu obtenir plus, mais le nouveau boss Mike Dunleavy envoie un message clair quelques jours seulement après son arrivée dans les bureaux, en récupérant un joueur fort de 18 saisons à très haut niveau, dans l’optique d’un win now, en associant au passage deux génies de ce sport pour une saison au moins.

Jordan Poole part pour les Wizards et aura le droit de prendre une centaine de tirs par match, Chris Paul chassera avec Golden State la bague qu’il convoite tant et qu’il mérite au moins autant, et cette soirée de Drat est idéalement lancée. On dit quoi ? On dit merci, merci la NBA, merci de ne jamais t’arrêter.

