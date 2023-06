En marge de la NBA Draft 2023, les infos fusent comme un galet balancé sur un lac trop calme. La dernière de ces infos ? Elle nous vient de Yann Ohnona pour l’Équipe, et elle nous apprend que le NBA Paris Game 2024 sera probablement un alléchant Nets – Cavs !

Après le Bucks – Hornets de 2020 et le Pistons – Bulls de 2023, on reste donc à l’Est car le NBA Paris Game 2024 devrait donc opposer les Nets aux Cavs, en janvier prochain. L’info est signée Yann Ohnona pour l’Équipe, à quelques heures de la Draft 2023.

🚨 Selon @yohnona et @lequipe : le NBA Paris Game 2024 opposera les Cleveland Cavaliers aux Brooklyn Nets dans la capitale.

A la base ? La question était plutôt de savoir si les Spurs pouvaient être à l’affiche à Paris dès janvier, mais la non-officialisation de la présence de Vic avec San Antonio avant ce soir 2h a semble-t-il agi comme un frein. En revanche, préparez-vous pour 2025 car la logique voudrait que le plus grand étendard français de NBA soit mis en avant, déso Frank Ntilikina.

Pas de Spurs pour cette année donc, mais du Darius Garland, du Donovan Mitchell et du Evan Mobley face à Mikal Bridges et consorts. Pas tout mal ça non ?