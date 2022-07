Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Cleveland Cavaliers et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Cavs de Darius Garland et Evan Mobley.

La situation des Cavs

# Pourquoi les Cavs iraient chercher KD ?

Parce que tout le monde a le devoir, au moins, de se pencher sur le sujet, et parce qu’avec Darius Garland et Evan Mobley la franchise de l’Ohio fait partie de celles qui pourraient devenir à moyen terme de vraies équipes compétitives. Puis parce que les Cavs ont, depuis 2003 notamment et par séquences, une tradition d’excellence offerte par LeBron James et que Kevin Durant pourrait aisément pérenniser, d’autant plus que ce serait tout de même croquignolesque de voir marcher KD dans les traces de LBJ.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Darius Garland

Tout d’abord parce que Darius est un néo All-Star qui porte lui-même le drapeau de la reconquête locale. Pas touche à Darius Garland, et de toute façon DG vient de signer une extension max avec les Cavs ce qui rend un trade légalement impossible. En clair ? Touche pas à mon pote.

# Quels joueurs des Cavs pourraient attirer l’attention des Nets ?

Evan Mobley, Caris LeVert, Lauri Markkanen, Isaac Okoro, Ogbai Agbachi

Si Darius Garland est intouchable, forcément, quelques pépères jumpent invariablement dans la liste. Si Sean Marks, GM des Nets et décisionnaire principal dans l’affaire, désire répondre au téléphone, désolé la Cavs Nation mais il raccrochera dès lors que le nom d’Evan Mobley n’apparait pas dans le package. Aux côtés du crackito intérieur ? Caris LeVert galère avec les blessures et son QI Basket mais reste un asset jeune et dynamique, Lauri Markkanen peut se fondre à peu près dans tous les décors comme un glaçon finlandais, alors que le petit Okoro a forcément des prétendants lui aussi. On mentionne également Ogbai Agbachi, dernier rookie récupéré par Cleveland, même si on ne sait pas vraiment la tête qu’il a pour être tout à fait honnête.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Trois premiers tours de Draft jusqu’en 2026, pas lourd donc, car en ce qui concerne la Draft les Cavs ont surtout œuvré sur les trois ou quatre saisons précédentes.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Cavs :

Evan Mobley

Caris LeVert

Lauri Markkanen

Cedi Osman

Trois futurs 1ers tours de draft

On y est, voici le verdict. Darius Garland ça reste, alors une arrivée de KD ne se fera probablement pas sans un départ d’Evan Mobley, ce qui rend la transaction assez utopique compte tenu de l’amour porté localement au jeune intérieur. Pour un package complet on rajoute le pirate Caris LeVert et le sniper groenlandais Markkanen, un Cedi car Cedi ne peut pas jouer avec KD sinon les deux joueurs s’éliminent entre eux, et on met quand même tous les prochains premiers tours de Draft histoire d’équilibrer la balance. Possible, mais assez capillotracté tout de même, d’autant plus que les Cavs vont très bien en ce moment merci pour eux.

Note de faisabilité : 3/10

Kevin Durant du côté de Cleveland ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Cavs savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?