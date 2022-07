Comme l’actualité est « plutôt chaude » en ce moment, il fallait bien vous offrir un petit présent pour ce dimanche. Au final ça donne trois vidéos toutes choupis, parfait pour accompagner cette journée censée être calme. Après le point Rudy Gobert et le point Kevin Durant, voici venir le point général mon général. Et après ça le Free Agency n’aura plus de secrets pour vous !

Dans un monde idéal, la rédaction tiendrait un tableau récap de toutes les signatures, actualisé H24, avec tous les papiers écrits concernant ces dites signatures. Dans un monde idéal ? TrashTalk accompagnerait ce tableau avec une émission de 40 minutes revenant, dans l’ordre chronologique, sur les plus importantes de ces signatures. Bienvenue dans votre monde idéal, plus idéal encore que le monde parfait d’Ilona Mitrecey.

Bradley Beal, Devin Booker, Nikola Jokic, Ja Morant, Zach LaVine, Darius Garland, Zion Williamson, Karl-Anthony Towns ? Ça reste et ça prend le max. Rudy Gobert, Malcolm Brogdon, Jalen Brunson, P.J. Tucker ? Ça bouge. Jusuf Nurkic et Anfernee Simons, Luguentz Dort, Bobby Portis, Mitchell Robinson ? Ça reste. Kyrie Irving, Kevin Durant, Russell Westbrook ? Ça devrait bien bouger. Le tout ? Empaqueté dans un joli paquet cadeau de 40 minutes donc, alors on prend sa plus belle tasse de café, de préférence celle disponible dans CE magasin, et on se met bien avant la prochaine salve de breaking news.

Bonne journée à tous ? Oh non, excellente journée à tous, et à tout à l’heure pour le réveil des insiders.