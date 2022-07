Après une première partie d’émission dédiée à l’arrivée de Rudy Gobert chez les Wolves, passons à un autre genre de steak, un steak qui porte le nom de Kevin Durant, un steak de serpent donc.

48h après l’ouverture de la Free Agency et, surtout, 48h après l’une des annonces les plus folles de l’histoire de la NBA contemporaine, il était enfin temps de se poser pour en discuter ensemble. Non vous ne rêviez pas jeudi, Kevin Durant a bel et bien demandé son trade à Sean Marks et souhaite donc quitter les Nets au plus vite, peut-être bien lassé du patouillage de la franchise de Brooklyn et beaucoup trop pressé de chasser une troisième bague, ici ou ailleurs. Indépendamment du fait que la rédaction de TrashTalk est en train de vous enfanter 29 papiers pour 29 destinations possibles pour KD, voici donc pour ceux qui savent allier ouïe et vue LA vidéo qu’il vous faut afin de connaitre les tenants et aboutissants de l’affaire, sans oublier un petit passage obligatoire vers la case Kyrie Irving pour tenter de comprendre la situation autour de l’astronaute des Nets.

44 minutes de vidéo, à peu près autant de millions que touchera Kevin Durant la saison prochaine. Les touchera-t-il au Crédit Agricole Southwest ou au Crédit Mutuel de l’Oregon telle est la question, mais si vous commencez déjà par regarder cette vidéo et vous abonner à la chaine si ce n’est pas encore fait… ce sera déjà pas mal.