Allez, café – le replay : le futur In-Season Tournament de la NBA, c’est quoi ?

Vous en avez pris l’habitude, soirée NBA rime parfois, souvent, avec Allez Café, rendez-vous devenu incontournable dans le Twitch Game. On part donc sur un nouveau replay du genre, avec tout ce qu’il faut d’analyse et de bonne humeur pour attaquer les fêtes comme il se doit !

Mais qu’est-ce que c’est que ce foutoir ? Que nous invente donc Adam Florentino Pérez Silver ? Un tournoi de mi-saison, *voix de Omar Sy* pour quoi faire ? Plongez-vous tranquillement dans ce petit Allez, café où l’on prend un peu plus d’une heure pour faire le tour de l’actualité NBA. Au menu ? Deux quizz, quelques infos – dont le pétage de câble d’Alvin Gentry et les joueurs de la semaine – puis le sujet central de ce replay, à savoir la dissection de la dernière idée d’Adam Silver. Ensemble, l’on fera le tour des questions que chacun se pose. Que vaudrait ce tournoi de mi-saison ? Quel format dans les bacs ? C’est pour la kichta ? Où est passé Bol Bol ? Allez, café.

Vous savez déjà quoi faire au petit matin : petite tasse, petit café, et un bon début de journée avec le replay de ce nouveau Allez, café, et nous on vous dit… à très vite pour de nouvelles aventures !