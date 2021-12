Jayson Tatum et Deandre Ayton entrent dans le protocole COVID : ça marche, que font Luol Deng et Al Jefferson ?

Une fois n’est pas coutume mais douze fois commencent à l’être. Le point COVID quotidien préféré de ton point COVID quotidien préféré (?) revient avec au menu du jour, Jayson Tatum et Deandre Ayton qui filent s’isoler loin de leurs coéquipiers. Un All-Star et un second en devenir, on a mal à notre NBA. Débrief.

Les jours se suivent et se ressemblent en NBA. Beaucoup trop. On est là, posé dans le divan familial à côté de l’oncle qui ne l’a toujours pas quitté depuis le repas de Noël, à attendre la moindre petite notification Twitter tout en sachant pertinemment qu’elle sera mauvaise. C’est à se demander si pour la première fois de notre existence, l’on ne souhaite pas recevoir un DM d’un faux compte à la photo de profil bien en forme. Loupé. Cette fois, ce sont Jayson Tatum et Deandre Ayton qui prennent la direction du protocole COVID, laissant une fois de plus deux équipes orphelines de l’un de leurs gros blazes. C’est relou, et l’oncle beauf en question ne nous aide pas à aller mieux : « Tes petits gars là, ils ont le Covid-19, et moi j’ai le gros bide 19 eh eh. Allez je vais me chercher une autre Kro ». Quoiqu’il en soit, c’est un coup extrêmement dur pour les Celtics qui ont perdu 12 de leurs 17 derniers matchs disputés sans Jayson Tatum. Il est le joueur de Boston ayant le plus joué depuis 2017 avec 10.663 minutes dans son bagage, un statut qui le rend tout simplement indispensable à la franchise du Massachussetts. Et cela tombe mal car les C’s – bien qu’intéressants dans le jeu – ne pètent pas la forme : 7 revers sur les 10 dernières parties et une très moyenne neuvième place à l’Est. Il leur fallait apprendre à bien terminer un match, cela s’annonce encore plus difficile sans le Green Mamba. Bon, comme on ne va pas vous mettre le tweet de Shams Charania qui annonce l’indisponibilité de Jayson Tatum – parce que c’est relou et un peu inutile -, voici l’année de freshman du Golden Boy des Celtics à St. Louis. Aucun rapport avec le papier hein, mais c’est juste beau à mater.

Freshman year Tatum already looked like a PRO 😳 pic.twitter.com/q3lhi1v459 — Ballislife.com (@Ballislife) December 27, 2021

Pour ce qui est des Suns, la troupe de Chris Paul & Co. n’a pas attendu quarante-douze heures pour montrer à quel point Deandre Ayton lui était important. Une défaite sur le fil face à Memphis, et les jours qui viennent s’annoncent complicados sans Jae Crowder et l’intérieur de 23 balais. On la refait : sans Jae Crowder, l’intérieur de 23 balais et… Monty Williams. L’entraîneur arizonien a lui aussi été placé dans le protocole COVID et rejoint ainsi Billy Donovan et Frank Vogel dans la team « coachs loin de leur banc ». On la refait, il rejoint ainsi Billy Donovan, Frank Vogel et… Chauncey Billups ! Le velleda des Blazers laisse également – le temps d’un isolement – sa place à l’un de ses assistants en la personne de Scott Brooks. Les habitants de la capitale apprécieront. Dans la catégorie bonnes nouvelles désormais – car dans ce contexte, qui dit mauvaise dit future bonne – Trae Young, Elfrid Payton et Jordan Poole sont sortis du protocole COVID. Le leader des Hawks a d’ailleurs rejoué ce lundi contre les Bulls en laissant derrière lui une jolie feuille de match à 29 pions. Malgré la défaite, cela fait du bien de revoir le petit prince de Géorgie en action (la Géorgie l’État hein, pas le pays qui a escroqué le drapeau anglais en rajoutant de vieilles croix). Bon, et cette fois on vous cale le petit poster de Killian Tillie sur Deandre Ayton pour conclure. Le lien avec l’article est encore bien bien maigrichon, mais vive la France nom de dieu.

Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le protocole COVID vole des joueurs c’est malheureux. On ne sait pas trop à quoi s’attendre sur les prochaines semaines, ni si cette vague s’estompera sous peu, ou au contraire, impactera le quotidien de la Ligue de manière continue. C’est trop nul.