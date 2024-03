Une odeur de Playoffs régnait dans la Rocket Mortgage FieldHouse la nuit dernière. Menés par un Dean Wade exceptionnel dans le dernier quart-temps, les Cavaliers ont renversé Boston dans un match qui s’est joué jusqu’à la dernière possession. Mais cette dernière possession – avec un coup de sifflet puis un challenge de J. B. Bickerstaff – a fait parler. On décrypte.

Après la putback de PA-TRON de D. Wade (l’unique) à 19 secondes du terme, Boston a la balle pour la dernière possession du match. 104-105, un petit point de retard pour les visiteurs. C’est Jason Tatum, en bon shérif de la franchise, qui se charge de prendre les choses en main. Temporisation, écran de Derrick White, 1 contre 1 face à Darius Garland et fadeway bien difficile à 5 mètres du cercle. Back-rim, le ballon ne rentre pas, mais coup de sifflet de l’homme en gris avec 0,7 secondes sur l’horloge. Deux lancers ?

Le contact est loin d’être évident, et J.B. Bickerstaff saute sur l’occasion pour utiliser son challenge. S’il n’y a pas grand chose à dire sur le haut du corps – Garland gène le tir sans toucher son vis-à-vis – le contact éventuel se situe plutôt en bas. Rien de répréhensible selon le meneur des Cavs : “J’ai trouvé que c’était une bonne défense”. Le corps arbitral se range sur le même avis et sanctionne le leg kick de la star des Celtics. Challenge remporté, décision inversée.

JAYSON TATUM FINAL SHOT FOUL CALL OVERTURNED 😱

CAVS WIN. pic.twitter.com/GCyP6lgF6Z

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 6, 2024

Comme souvent cette saison, les joueurs ne se gênent pas en zone mixte pour commenter les décisions des arbitres. “Mon tibia me fait encore un peu mal, donc je suis content que ça ait été annulé” a plaisanté Garland. Jason Tatum, lui, est apparu plus fermé.

“Je pensais qu’il y avait faute sur moi, mais les arbitres ont pensé que non, ce qui est dur à encaisser parce qu’on aurait eu le panier sur le rebond. C’est une drôle de façon de terminer le match.” – Jayson Tatum

Au-delà de la discussion sur le contact entre les deux joueurs, le deuxième problème c’est que Kristaps Porzingis avait surgi au rebond offensif APRÈS le tir. Et c’est de là que vient la frustration de Tatum : si l’arbitre n’avait pas sifflé la faute – incorrecte donc – sur Garland, le grand letton aurait pu donner la victoire aux siens à quelques dixièmes de secondes de la fin. Mais quand on regarde attentivement l’horloge et la trajectoire de la balle après le tir, rien ne garantit que la claquette aurait pu intervenir avant le buzzer.

Ce genre de situation est difficile à analyser, puisque le coup de sifflet met un terme à l’action, même s’il est avéré incorrect ensuite. Les fans des deux équipes pourront arrêter les spéculations dès la publication du Last Two Minute Report par la NBA, qui devrait sortir sous peu. D’ici là, on ne peut que vous conseiller plutôt d’aller re-mater la coup de chaud de Dean Wade. Aucune polémique à avoir là-dessus, et à montrer dans toutes les écoles de pyromanie.

Source : ESPN