Boston se paye un very bad trip : défaite cruelle à domicile, et le duo Jayson Tatum-Jaylen Brown… sorti sur blessure

Boston recevait Portland ce soir du côté du TD Garden. Si la rencontre a été globalement plaisante, elle a fini dans la douleur pour les locaux. La défaite était déjà dure à encaisser mais si en plus tu perds tes deux meilleurs joueurs… Paye ton ambiance.

Le boxscore maison c’est par ici.

Quel match ! On est longtemps resté sur l’image d’une rencontre ultra offensive avec des arceaux qui s’agrandissent selon les coups de chaud et des défenses pas toujours concernées. Les amateurs de scoring se régalent. Ça, c’était avant cette fin de match rocambolesque où on est passé par toutes les émotions. Les deux équipes se rendent coup pour coup, les gros tirs se succèdent et clairement, ça joue les yeux dans les yeux. Moment choisi par les arbitres pour animer un peu les débats. Un putback de Tristan Thompson est refusé sans raison valable avant que Marcus Smart ne se fasse carrément expulser pour un coup dans les parties de Nurkic (involontaire ?) sur un contournement d’écran. On vous laisse imaginer la tête de Brad Stevens et de son banc. C’est pas ce soir que la réputation des hommes en gris va s’améliorer… Portland en profite pour mettre la tête de son adversaire sous l’eau et se donner un peu d’air. Avec 40 secondes à jouer, +7 au compteur et ballon Blazers, on sent que Terry Stotts et les siens tiennent le bon bout. Sur la remise en jeu, Jayson Tatum et Jaylen Brown se percutent violemment et sont obligés de sortir tous les deux du terrain en boîtant. Nos doigts sont croisés fermement.

Avant ce moment de stress, on avait quand même pu profiter d’un match agréable entre deux équipes bien décidées à scorer sur demande. Beaucoup de bons points à distribuer avec le trio Lillard-McCollum-Powell qui a grave assuré, ainsi que le vétéran Carmelo Anthony, efficace dans le money time. Jayson Tatum avait lui enflammé le premier acte (24 points à la pause !) avant de descendre un peu en température. Il avait bien été secondé par un Evan Fournier excellent ce soir, des deux côtés du terrain. Big up pour la jeunesse de Boston, Payton Pritchard et Aaron Nesmith, également très bons. Le trèfle a un bel avenir devant lui mais cette nuit, les pensées seront sans doute tournées vers les deux stars de Boston et on espère qu’il ne s’agit que d’un choc qui ne laissera pas trop de traces. On devrait rapidement en savoir plus.

Boston a perdu gros cette nuit contre Portland. Défaite douloureuse contre Portland, Marcus Smart expulsé et les Jay Brothers qui sortent en traînant la patte. Si vous croisez un fan des Celtics, on ne saurait que vous recommander de le soutenir fortement. Les temps sont durs dans le Massachussetts.