Programme NBA : les Celtics voyagent à Toronto pour le choc des équipes en forme

Allez le weekend, c’est fini et pour bien démarrer sa semaine, quoi de mieux qu’une soirée NBA ? Un Serbe dans une ruche de Frelons, Jayson Tatum en tenue civile à Toronto et une grosse lutte pour la deuxième place à l’Ouest. Oui, une belle soirée se profile, donc on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU LUNDI 28 MARS

1h : Hornets – Nuggets

: Hornets – Nuggets 1h : Cavs – Magic

: Cavs – Magic 1h : Pacers – Hawks (en direct sur BeIN Sports 4)

: Pacers – Hawks (en direct sur BeIN Sports 4) 1h30 : Raptors – Celtics

: Raptors – Celtics 1h30 : Heat – Kings

: Heat – Kings 1h30 : Knicks – Bulls

: Knicks – Bulls 2h : Rockets – Spurs

: Rockets – Spurs 2h : Grizzlies – Warriors (en direct sur BeIN Sports 1)

: Grizzlies – Warriors (en direct sur BeIN Sports 1) 4h : Blazers – Thunder

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Raptors – Celtics (1h30) : le voilà le match de la nuit ! Un affrontement entre deux des meilleures équipes du moment. Lors des dix derniers matchs, les deux franchises ont gagné respectivement huit (Toronto) et neuf (Boston) fois. D’un côté, les Celtics viennent de passer premiers de la Conférence Est après avoir changé de visage depuis le nouvel an. De l’autre, les Raptors – toujours compétitifs – sont sortis de la zone de play-in et pour l’instant, directement qualifiés en Playoffs. Et du troisième côté, c’est-à-dire à l’infirmerie, Jayson Tatum sera probablement absent, Al Horford aussi, tandis que Gary Trent Jr. est questionnable. Chacune des deux équipes a besoin d’une victoire ce soir pour sécuriser son nouveau statut dans la Conférence Est. Avec ces blessures, chacune des deux équipes a une épine dans le pied. Alors, qui de la paire Jaylen Brown – Marcus Smart ou de Pascal Siakam et ses sbires filera pieuter l’esprit comblé ? Réponse ce soir à 1h30.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Nikola Jokic face à la non-défense de Caroline du Nord ? Amis de la TTFL, vous connaissez votre pick.

Les Cavs viennent de descendre dans le play-in, et ce, après avoir trusté le Top 3 pendant un moment. Heureusement, ce soir, c’est le Magic, qui ne cherche qu’à perdre, l’occasion de gratter une victoire pour – si Toronto perd contre Boston – réintégrer le Top 6.

Si vous aviez déjà topé Jokic plus tôt en TTFL, alors misez sur Trae Young. Le pistolero est très chaud en ce moment et… ce ne sont pas les Pacers qui vont le stopper.

Les Kings viennent de remporter deux matchs consécutifs et le Heat est dans une mauvaise passe. Sacramento pourrait bien en profiter pour aller chercher une troisième victoire de suite. Gagner des matchs pour tanker, c’est comme ça que ça marche non ?

Michael Jordan DeMar DeRozan se déplace au Madison Square Garden. Qui pour défendre sur le garçon ? Personne ? Bon…

DeMar DeRozan se déplace au Madison Square Garden. Qui pour défendre sur le garçon ? Personne ? Bon… Derby texan cette nuit ! Pas grand-chose à dire si ce n’est que les Spurs vont certainement gagner, puisque les Rockets tankent depuis deux ans. Allez hop, une victoire de plus dans la poche de Pop.

Opposition au sommet de la Conférence Ouest ! Mais du calme, ce sera sans Ja Morant, sans Curry, sans Klay et sans Draymond Green. Les Grizzlies gèrent la baraque sans leur leader, on ne peut pas dire la même chose chez les Warriors.

Les Blazers peuvent passer sous les Kings en cas de défaite, mais attention, le Thunder est l’une des meilleures équipes quand il s’agit de perdre un match. Qui réussira à perdre ce match ? suspens, suspens…

Encore une bien belle soirée NBA qui s’annonce là. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit remplie, en notre compagnie.