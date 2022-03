Sur le terrain et en dehors, le Heat rassure guère depuis quelques matchs. Fallait qu’on en parle, parce que les Playoffs approchent, parce qu’il y a une première place en jeu à l’Est.

Ce matin le Heat n’a plus qu’une demi victoire d’avance sur les Bucks en tête de la Conférence Est, et à peine plus sur les Sixers et les Celtics. Défaite à Philadelphie, défaite face aux Warriors, puis défaite cette nuit à la maison contre les Knicks après un gros coup de chaud de Manu Quickley et globalement un dernier quart DÉGUEULASSE, le timing est mal choisi. Erik Spoelstra avait pourtant – enfin ! – pu compter récemment sur son roster au complet mais sur les derniers matchs l’absence de Tyler Herro fait mal et, pire encore, on a pu assister lors du match face aux Warriors à une vraie altercation entre Jimmy Butler d’un côté et Udonis Haslem et… le coach de l’autre. Symptomatique du mood actuel du Heat ? Simple sortie de route un peu mal timée ? Début de réflexion concernant un éventuel premier tour face aux Nets que Miami voudrait… éviter ? Les prochains matchs nous en diront plus mais pour l’heure il fallait faire un premier checkpoint, à deux semaines de la fin de la régulière.

