Finales NBA 2020 : Lakers – Heat, la preview ! Apéro TrashTalk

Avant qu’on ait eu le temps de s’en rendre compte, les Playoffs touchent déjà à leur fin. Heureusement, la NBA nous a prévu des Finales caviar à partir de ce soir. Pour l’occasion, on se retrouve dans le canapé pour une petite preview maison de cette série entre le Heat et les Lakers à l’occasion d’un Apéro TrashTalk dédié. En plus, c’est l’heure !

Ce n’est pas forcément la série que l’on imaginait on début de la saison, ni même au moment de la reprise dans la bulle. Mais force est de constater que cette équipe de Miami a largement mérité son ticket en Finales NBA. En plus, la story est grandiose. Entre les retrouvailles de LeBron avec son ancienne équipe, la folle série d’Andre Iguodala qui a quitté les Warriors l’été dernier et l’avènement d’un joueur comme Bam Adebayo, on aura les yeux absolument partout. Les Lakers partiront favoris d’une courte tête mais attention à ne pas sous-estimer quand même l’équipe construite par Pat Riley qui fait preuve d’un parfait mélange entre expérience et jeunesse. A l’inverse, les Angelinos seront surmotivés à l’idée de rendre le plus bel hommage possible à Kobe Bryant en remportant le 17ème titre de l’histoire de la franchise pour rejoindre les Celtics en tête des palmarès. Mais même si le King est encore impressionnant pour son âge et que la performance de remporter un titre dans trois franchises différentes serait remarquable, il faudra aussi surveiller le votes des journalistes en cas de victoire pourpre et or. Anthony Davis a délivré des Playoffs quasiment parfaits jusque-là et pourrait venir subtiliser le trophée de MVP des Finales au numéro de 23.

Fauteuil, bière sans alcool, avec ou sans ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.