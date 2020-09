Preview Lakers – Heat, Game 1 : presque un an après le début de la saison, les deux derniers survivants de la bulle lancent le sprint final

Nous y sommes, après une saison pleine de rebondissements où l’on a parfois cru qu’on ne verrait même pas l’épilogue de cette saison 2019-20. Rassurez-vous, les Lakers et le Heat sont bien là, ultimes survivants de cette bulle, pour lancer ces Finales NBA 2020 cette nuit, à partir de 3h du matin.

C’est le sprint final d’une saison vraiment pas comme les autres qui est sur le point de commencer. On était loin d’imaginer ce scénario le 22 octobre dernier quand les Raptors et les Pelicans lançaient le coup d’envoi de cette saison 2019-20. Encore plus que d’habitude, la NBA a montré qu’elle n’était pas une ligue comme les autres et a connu son lot de joies, de surprises et de tristesses. Quand ces Finales NBA débuteront cette nuit à 3h du matin, nous serons, en France, au mois d’octobre. D’octobre à octobre, près d’un an après son lancement, cette saison est sur le point de nous dévoiler son dénouement. Deux équipes ont survécu à cette fin un peu spéciale après plus de deux mois coincées dans cette bulle à Orlando. D’un côté les Lakers de LeBron James. Avec l’arrivée d’AD et le recrutement d’un panel de vétérans digne des meilleurs EHPAD du pays, la présence des Angelinos en Finales NBA ne surprend personne. Trois gentleman sweeps face aux Blazers, Rockets et Nuggets, et les Lakers ont confirmé leur statut de favoris, acquis depuis l’arrivée du Monosourcil en Californie. Et on parle bien d’Anthony Davis, pas d’une nouvelle mode sourcilière.

Face à eux, et que Jimmy Butler le veuille ou non, le Heat fait office d’outsider dans ces Finales. Beaucoup de changements en cours de saison, une cinquième place à l’Est en régulière mais Miami atterrit en Finale après un parcours en Playoffs qui n’a pas grand-chose à envier à celui de leurs adversaires du soir. Si on savait que l’arrivée de Jimmy Butler en Floride allait modifier le visage de la franchise, il était plus compliqué d’anticiper les apprentissages express de Bam Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson et Kendrick Nunn, tous largement responsabilisés cette saison. La volonté de rendre hommage à Kobe, le retour de LeBron face à son ancienne franchise, les premières finales d’Anthony Davis et de Jimmy Butler, les sixièmes de suite d’Andre Iguodala, il y a beaucoup de choses à raconter autour de cette opposition. Mais au-delà du storytelling, c’est le duel sur le terrain qui doit faire saliver d’impatience les fans de basket. Deux équipes dominantes, clutchs, qui jouent dur des deux côtés du terrain avec un collectif capable de répondre présent et des personnalités fortes : c’est va-li-dé. D’un côté comme de l’autre il va en tout cas falloir lâcher les chevaux d’entrée : ni le Heat, ni les Lakers n’ont vraiment été dos au mur dans ces Playoffs et à quatre victoires d’un titre NBA, pas sûr que ce soit le moment idéal pour tester la stratégie des Nuggets. Allez, on prépare la cafetière et on se retrouve aux alentours de 3h du matin pour suivre tout ça !

Vous sentez la hype monter en vous ? C’est normal. Un match de Finales immanquable c’est un pléonasme pour tout fan de NBA. On ne va donc pas le répéter mais on se donne rendez-vous cette nuit à 3h du matin pour le premier acte de ces Finales 2020 entre les Los Angeles Lakers et le Heat de Miami. Soyez à l’heure !