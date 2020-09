La preview ultime des Finales NBA 2020 made in TrashTalk : tout ce qu’il faut savoir avant que la série commence

Après deux mois de compétition acharnée, on connaît enfin les finalistes de cette nouvelle saison pas comme les autres. Les Los Angeles Lakers d’un côté, le Miami Heat de l’autre, les retrouvailles entre LeBron James et son ancienne franchise s’annoncent tendues mais c’est loin d’être la seule story de ces Finales NBA.

Il ne vous reste plus que quelques heures, peut-être même plus que quelques minutes avant le premier entre-deux de cette série ultime. Alors pour continuer de vous ambiancer en attendant le match ou tout simplement prendre conscience de tous les enjeux de ces nouvelles Finales, voici un petit medley de tout ce qu’il faut savoir avant de voir le deux meilleures équipes de la Ligue s’écharper sur ce nouveau parquet spécialement importé dans la bulle pour l’occasion.

Comme toujours avec ce genre de grand rendez-vous, tout le monde aime bien l’ouvrir un petit peu. Alors si vous comptez mettre un biffeton sur une équipe, sachez que les Lakers sont les grands favoris des bookmakers. Si vous préférez vous concentrer sur le match de ce soir, on s’est laissé prendre au jeu. Sinon, vous pouvez toujours mettre votre maison sur Gérard qui deviendra MVP des Finales mais c’est à vos risques et périls. Il avait quand même prédit l’affiche des Finales alors qu’il pointait encore chez Pôle Emploi en février dernier. Pour ceux qui n’aiment pas les jeux d’argent, pas de panique ! Toute la rédaction s’est prêtée au jeu des pronostics et on vous invite à glisser le votre en commentaire pour qu’on vienne tous se marrer dans deux semaines quand personne n’aura deviné le bon résultat. C’est bien de causer, mais autant savoir un peu de quoi on parle. Pour cela, vous pourrez vous mettre à jour en regardant l’Apéro TrashTalk tourné ce jour en guise de preview de la série. Et comme on est généreux et que l’on sait que certains préfèrent la lecture, les amoureux des lettres auront aussi leur quota avec une preview de la série détaillée en dix questions fondamentales et un zoom sur le match de la nuit prochaine. Mais ce n’est pas tout, qui dit Finales NBA dit forcément des grosses match-ups alors on a analysé le gros duel à l’intérieur et à l’extérieur mais aussi la guerre des bancs ou bien encore des coachs.

Et puis, cette série c’est aussi toute une liste de stories toutes plus folles les unes que les autres. D’abord, évidement, une affiche inédite entre les Lakers et le Heat, ancienne franchise d’un certain LeBron James avec qui il a obtenu ses deux premières bagues. Un souvenir de la bonne époque avec les Tres Amigos avec déjà Erik Spoelstra à la baguette. Mais le King n’est pas le seul à être un habitué des Finales puisque Andre Iguodala n’en a plus raté depuis 2015. Une sacrée série qui nous rappelle forcément de nombreuses images de ses quatre précédents affrontements avec LBJ. Ce dernier reste le boss et un test incontournable si l’on veut être champion. Ce n’est pas nous qui le disons mais Jimmy Butler en personne. Mais il ne faudrait pas oublier non plus les Playoffs incroyables qu’est en train de délivrer Anthony Davis, qui pourrait surprendre du monde en s’octroyant le titre de MVP des Finales devant BronBron en cas de succès des Lakers. Mais ne sous-estimez pas non plus Miami ! L’effectif construit en à peine un an et demi par ce génie de Pat Riley est de taille pour ces Finales et le Heat est d’ailleurs d’ores et déjà le grand vainqueur de cette bulle à Disney World, peu importe le résultat de cette série.

Après toutes ces infos, il ne nous reste qu’à vous souhaiter de bonnes Finales NBA. S’il vous reste un peu de temps, n’hésitez pas à baver un peu devant les highlights du Heat et des Lakers depuis le début de la saison, ou à réviser vos basics pour passer pour un fin connaisseur auprès des collègues pendant les pauses café. Et on a failli partir en oubliant le plus important : pour ne rien rater de ces Finales, tatouez vous le programme sur le bras. Pour ceux qui ont la chance d’avoir beIN Sports, Evan Fournier et Boris Diaw joueront les consultants de luxe durant l’intégralité de la série. On se dit à 3h ?