On connaît le programme des Finales NBA : sortez les agendas, ça commence mercredi, et ça sera la folie

Lakers – Heat. Los Angeles contre Miami. LeBron James et Anthony Davis d’un côté, Bam Adebayo et Jimmy Butler de l’autre. L’affiche des Finales NBA 2020 est belle, et on connaît désormais le calendrier complet de l’ultime série de cette saison pas comme les autres. On sort l’agenda, on note, et puis on patiente jusqu’à mercredi.

Parce que oui, c’est bien dans la nuit de mercredi à jeudi que se déroulera le premier match des Finales NBA version Mickey. Pas de basket ce soir ni demain donc, ça va être long mais c’est l’occasion de récupérer histoire d’être au taquet pour les grosses rencontres à venir. Dormez, pensez un peu à autre chose, vous verrez ça fait du bien aussi. Après le Game 1, on va partir sur un rythme classique jour de repos – jour de match. La deuxième opposition se jouera dans la nuit de vendredi à samedi, la troisième manche est prévue pour la nuit de dimanche à lundi, tandis que le Game 4 se disputera le mardi 6 octobre prochain. Ensuite, les joueurs des Lakers et du Heat auront droit à deux jours off, avant de reprendre de plus belle, sauf évidemment si on assiste à un vieux sweep des familles. Bon, vu le niveau des deux équipes, y’a quand même plus de chances que cette affaire se termine en sept matchs que sur un coup de balai. Le Game 5 se déroulera donc le vendredi 9 octobre, et le Game 6 le dimanche 11. Vous pouvez déjà réserver ce week-end et annuler tout autre événement. Enfin, si la NBA nous propose un Game 7, à savoir le plus beau show du monde, sachez qu’il se jouera dans la nuit du mardi 13 octobre au mercredi 14.

Le programme complet des Finales NBA

Game 1 : Lakers – Heat, dans la nuit du mercredi 30/09 au jeudi 01/10, 3h du matin

Deux jours sans basket, et la grande fête commencera. Allez, on se retrouve mercredi, tous en forme pour kiffer les Finales NBA 2020 entre la bande à LeBron et celle à Jimmy. Ça s’annonce lourd !