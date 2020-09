La NBA dévoile le parquet des Finales NBA 2020 : c’est ici que tout se termine

Paraît-il que pour jouer un match de basket il ne faut pas seulement un ballon orange, deux paniers et deux équipes. La légende raconte qu’il faut aussi un joli terrain de jeu. Ça tombe bien, la Ligue a finalement dévoilé le design du parquet de ces Finales NBA 2020 version bulle d’Orlando.

En ce qui concerne les éléments indispensables, la Grande Ligue a fait dans le classique. On retrouve le fameux trophée Larry O’Brien en filigrane de chaque coté du terrain façon end zone en football américain, accompagné des couleurs de chaque Conférence, du bleu pour l’Est et du rouge pour l’Ouest. Au centre, on aperçoit le logo des Finales NBA auquel on est maintenant habitué depuis 2018 même s’il fait sa première apparition sur un parquet. Budget et circonstances obligent, les collaborateurs d’Adam Silver n’ont pas prévu de changer de parquet pour représenter le home court advantage de l’équipe qui est censée recevoir. Pas vraiment de surprise donc, avec des éléments qu’on retrouve maintenant chaque année dans une disposition qui rappellera des souvenirs aux fans présents à Bercy pour le NBA Paris Game au mois de janvier et la silhouette de Jerry West de profil toujours bien mise en valeur.

Pas de gros trophée en plein milieu comme dans les années 2000, trop de risque de chute au niveau du sticker. Globalement, l’ensemble est plutôt harmonieux et coloré, un peu à l’image de l’endroit ou se dérouleront ces Finales. En parlant du lieu, il était évident que le sauveur de la saison se devait d’apparaître d’une manière ou d’une autre sur le parquet. C’est pour cette raison que niveau publicité, « Walt Disney World », hôte de la compétition, sera mis en avant deux deux côtés du terrain. En plus de tout ça, pour continuer sur sa lancée, la NBA se devait bien évidemment de conserver l’inscription « Black Lives Matter », comme pendant toute la durée de cette bulle, centrée juste en face de la table de marque. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : comme l’ensemble des rencontres seront jouées au même endroit, le design du parquet se doit donc, contrairement à d’habitude, d’être neutre et de ne pas afficher les couleurs de l’équipe qui reçoit. En revanche, on reste persuadés que la NBA ne va pas nous laisser dans une ambiance tristoune, et qu’elle nous a concocté des jolis jeux de lumière pour assurer le spectacle durant les matchs, en plus des incrustations de logo de l’équipe « à domicile » comme on en a maintenant pris l’habitude au sein de la bulle.

Le parquet de ces Finales NBA édition 2020 est tout beau, tout neuf, et prêt à accueillir les joueurs. Maintenant, avec la guerre de tranchée qui est attendue dans les prochains matchs, pas sur de l’état dans lequel on va le retrouver, notre beau terrain.

