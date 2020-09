J.R. Smith avait sorti la boule de cristal : Gérard connaissait l’affiche des Finales NBA avant tout le monde

Alors qu’il pointait encore au FC Chômage et passait la majorité de son temps sur les réseaux sociaux, J.R. Smith avait eu un flash de lucidité étonnant lors d’un vulgaire Q&A de routine avec ses nombreux disciples sur Instagram au mois de février. Les Finales NBA 2020 ? Ça ne pouvait être que les Lakers face au Heat selon Gérard ! En plus de faire tourner la planète par télépathie, il peut prédire l’avenir. Quel crack !

Flashback tristounet le 25 février 2020. J.R. Smith n’a plus été aperçu sous un maillot NBA depuis un an et demi et cherche désespérément une franchise pour l’accueillir. Il y a bien ce plan à Los Angeles auprès de son pote LeBron James mais rien de concret et les Lakers ont l’air de tourner très bien sans lui. A l’époque, on a encore les joues toutes humides en pensant à Kobe et la saison bat son plein de retour du All-Star break à Chicago. Loin d’imaginer ce qui allait se produire avec la suspension de la saison le 13 mars suivant et la reprise au sein d’une bulle hermétique à Disney Land plusieurs mois plus tard, le peuple demandait à Gérard de lui apporter la lumière sur des sujets de première importance lors d’une session de questions/réponses sur Instagram. Au moment de répondre à la question de savoir quelles équipes allaient se retrouver en Finales NBA en 2020, c’est donc tout naturellement que le champion NBA 2016 a annoncé que les Lakers affronteraient le Heat lors d’une série entre les champions des deux Conférences. Dans le plus grand des calmes, un joueur hors de la Ligue qui essaye de tuer le temps sur son portable lâche la prédiction la plus improbable qui soit au milieu de cette année aussi pleine d’incertitudes.

– Je m’ennuie dans l’avion, je réponds à vos questions ! – Selon toi, qui ira en Finales NBA cette année ? – Lakers et Miami, vous pouvez dire que je suis fou mais…

Les bookmakers sont déjà dans le jus de peur que Gérard annonce les vainqueurs des quinze prochaines saisons. D’ailleurs, le fait qu’il ait choisi de rejoindre les Lakers plutôt que le Heat pour terminer la saison nous donne déjà à tous un petit indice du futur vainqueur du trophée Larry O’Brien. A moins que J.R. ait pris sur lui pour rejoindre le futur perdant pour pouvoir être sur place pour réconforter LeBron James au moment de perdre une nouvelle finale. Dans les deux cas, notre idole a encore cassé la matrice en parvenant à prédire l’imprévisible. Si les Angelinos étaient déjà leaders de leur Conférence au moment de ce post, Miami ne pointait qu’à la quatrième place à l’Est, bien loin derrière Milwaukee, Toronto et Boston. Le genre d’inspiration qui ne s’invente pas et plus gros qu’une simple coïncidence. L’autre explication étant qu’il revenait d’un aqua géant chez Dion Waiters et qu’il était justement à bord d’un vol en provenance de South Beach bien que celui-ci ait déjà été envoyé à Memphis puis coupé dans la foulée par la franchise du Tennessee. On vous laisse choisir votre version préférée.

La prochaine fois que vous voudrez miser votre maison sur un pari, faites confiance à Gérard. Ça paraît tellement élémentaire qu’on a presque honte de le rappeler, mais la parole de J.R. est sacrée.

Source texte : Instagram @teamswish