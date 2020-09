Officiel, le Heat affrontera les Lakers en Finales NBA : LeBron prêt à retrouver Miami six ans après

Les Lakers en mode patrons arrivent en finale sans trop de difficulté alors que le Heat a dynamité la Conférence Est pour s’inviter sur la dernière marche de ces Playoffs ! LeBron retrouvera donc Miami en Finales NBA dans un ultime combat pour la bague qui s’annonce nostalgique et bien chaud.

12-3. C’est le bilan des deux finalistes NBA dans cette campagne de Playoffs ! Un parcours sans embûche et une domination attendue côté Lakers. Peut-être un peu moins pour le Heat. Un duel entre Giannis Antetokounmpo et LeBron, revanchard après l’élection du MVP ? Négatif, le Grec a fait ses valises direction la Grèce depuis quelques semaines déjà. Un retour des Raptors en Finale pour tenter de défendre leur titre ? Nope. Une affiche mythique Lakers – Celtics, à l’ancienne, avec des C’s nouvelle génération ? Non plus. Le patron à l’Est cette année, c’est bien Miami ! Les Floridiens ont écarté les Celtics et sont déter’ comme jamais pour aller soulever le trophée ultime dans cette bulle, chez les voisins d’Orlando. Jimmy Butler en mission, Bam Adebayo toujours plus all-around, Goran Dragic incisif comme jamais à 34 piges, Tyler Herro insolent comme un rookie et couillu comme un vétéran, le Heat est prêt. Ajoutez à cela les Jae Crowder, Duncan Robinson ou encore Andre Iguodala et vous avez une sacré armada pour aller défier les Angelinos. Miami retrouve les Finales NBA pour la première fois depuis 2014 et une défaite des Tres Amigos 4-1 face aux Spurs. Un seul survivant de cette époque dans le roster : l’indéboulonnable Udonis Haslem. Le boss du Heat n’a pas joué dans ces Playoffs mais à 40 ans et avec trois bagues aux doigts, sa voix pèse lourd dans le vestiaire. Surtout au sein d’un effectif dans lequel personne n’a jamais mis les pieds en Finales NBA à part Andre Iguodala. Iggy va d’ailleurs en profiter pour disputer ses sixièmes Finales de suite, sacré perf’.

En face, CV et vitrine à trophées sont un peu plus remplis et les non-initiés aux Finales NBA se comptent presque sur les doigts d’une main. Les Lakers de LeBron sont en mission cette année entre rédemption après une saison 2018-19 bien décevante et volonté de rendre hommage à Kobe. Anthony Davis est arrivé en renfort et réalise une campagne de Playoffs de très haut niveau. Les Lakers, leur première place à l’Ouest en saison régulière et leur campagne de Playoffs tranquille, arrivent avec l’étiquette de favoris. Ils ont remporté leurs deux matchs face à Miami en début de saison régulière, mais les Floridiens n’ont plus grand-chose à voir avec l’équipe qu’ils étaient au mois de décembre. Ce sera en tout cas l’occasion pour LeBron de retrouver le Heat, pour qui il a joué entre 2010 et 2014 avec un passage évidemment marquant : deux titres et deux Finales perdues en quatre saisons sous les ordres d’Erik Spoelstra. Les retrouvailles seront belles et intense : Miami a sans doute la meilleure défense collective de l’Est et Anthony Davis va enfin trouver un peu d’adversité défensive sous les panneaux. Le collectif de Miami ou le duo LeBron–AD, qui sortira vainqueur de cet ultime affrontement chez Mickey ? Aucune idée mais l’affiche est alléchante alors on se repose jusqu’à mercredi parce qu’après, aucune excuse pour rater un seul épisode de ces Finales NBA !

Les Finales sont enfin là après une saison bien particulière. Deux équipes très différentes, mais toutes les deux dominantes dans ces Playoffs qui se retrouvent pour s’arracher la bague ! On signe pour cette opposition et on profite de cette dernière étape dans la bulle parce qu’après ça, la NBA remballe jusqu’en 2021.