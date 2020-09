Le Heat l’a fait, solide, jusqu’au bout : victoire virile dans le Game 6 face à Boston, direction… les Finales NBA !

Décidément ce Heat-là était trop fort. Comme il l’avait été – logiquement – face aux Pacers, comme il l’avait été – oh oh – contre les Bucks. Qui peut stopper cette bande de desperados qui semble avoir une solution à chaque problème ? Pas Boston en tout cas, balayé donc en six manches par la sensation de l’été à Orlando. Allez, récap rapide, et on analyse ça en profondeur dans la journée.

Le point faible du Heat durant ces Playoffs ? Pas trouvé. Incroyable équipe, incroyable joueurs, incroyable coach, et une fois de plus cette nuit la courte rotation à sept mise en place par Erik Spoelstra aura fait ses preuves. Quand est-ce que Miami aura douté cette nuit ? Jamais. 6-0 d’entrée grâce déjà à un Bam Edrice Adebayo saignant, et hormis une alerte au dernier quart après laquelle un +6 Celtics fondra comme neige au soleil, jamais ô grand jamais le Feu de Floride n’aura semblé en position de proie durant ce Game 6. Côté C’s Marcus Smart aura bien tenté de booster tout le monde au deuxième quart, Jaylen Brown a lâché un match dans la lignée des précédents et n’a absolument rien à se reprocher sur cette série, Jayson Tatum a été maladroit mais difficile de le blâmer, tandis que Kemba Walker a une fois de plus été discret et que, lui, vous pouvez le blâmer.

Ils sont tout gentils les petits Verts, mais on passe aux winners du jour, ceux qu’il convient de bigueuper car ce verbe existe. En premier lieu ? Un exceptionnel Bam Adebayo, qui a bien commencé, avant d’être bon toute la soirée et d’être extraordinaire en fin de match, et des deux côtés du terrain siouplai. Rajoutez-moi un Jimmy Butler en patron, sans blague, un Duncan Robinson qui rentre ses tirs, un Tyler Herro de retour aux affaires après un Game 5 un peu chié, saupoudrez le tout d’un Andre Iguodala qui a 50 ans toute l’année mais 24 en Playoffs, et vous obtenez donc une smala de fous furieux qui rejoint donc les Finales NBA à la surprise générale puisqu’à peu près 98% des observateurs leur donnaient en début de saison une demi-finale de Conférence tout au mieux.

Au final la victoire est facile, et après le 4-0 face aux Pacers et le 4-1 versus les Bucks c’est donc un 4-2 contre les Celtics qui part dans la popoche de Buckets et ses soldats. Allez, Pat Riley style, musique du Parrain en fond, et envoyez-moi LeBron James et sa clique.