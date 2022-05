Miami se fait respecter à la maison contre Boston : 118-107, le Heat prend le premier lead de la série

Et c’est parti pour les Finales de Conférence ! Honneur à l’Est avec une première affiche entre Heat et Celtics à la FTX Arena de Miami. Portés par un Jimmy Butler de gala et grâce à une seconde mi-temps incroyable, les Floridiens prennent le lead dans cette série (118-107).

Pour les stats de ce match, merci de cliquer sur le lien magique.

Difficile de ne pas être hypé au moment d’attaquer ce premier duel entre le leader et le second à l’Est. Mauvaise nouvelle pour les fans néanmoins, il y aura moins de cam’ sur le terrain que ce qu’on imaginait. Si Kyle Lowry avait été annoncé out, on apprend une heure avant le match le forfait de Marcus Smart mais aussi celui d’Al Horford. Le meneur s’était fait mal au pied contre Milwaukee et il a donc passé son tour alors que le vétéran est lui entré dans le protocole COVID et ça pourrait lui faire manquer également la seconde manche. La double tuile au pire moment pour Boston… On pourrait croire que les trèfles souffriraient de ces forfaits mais le début de match est de qualité pour les hommes d’Ime Udoka. La défense est toujours au diapason, Robert Williams fête son retour sur les parquets en dominant des deux côtés du terrain tandis que Jayson Tatum monte gentiment en température. Côté Miami, on peut dire un grand merci à un Tyler Herro qui est au four et au moulin dès son entrée en jeu (7 points, 3 passes rien que sur le premier quart-temps). Boston continue son travail de sape et régale. La balle circule magnifiquement, la défense tient, Payton Pritchard offre de bonnes minutes en sortie de banc, Aaron Nesmith nous fait partager son hustle, Jayson Tatum remet sa cape de Kobe Bryant. Shoot sur une jambe, 3-points malgré une main devant les yeux, le Jay Brother est juste indécent de facilité et il est déjà à 21 points à la pause. Le Heat reste dans le match grâce au duo Butler-Herro mais on sent déjà un vrai gap entre les deux équipes malgré huit points d’écart au moment de rentrer au vestiaire (62-54).

On ne sait pas ce que Erik Spoeltra a pu dire à ses ouailles mais Miami revient bien mieux dans son match. La défense est hyper sérieuse, tous les duels sont gagnés, Gabe Vincent devient injouable, Jimmy Butler est dans tous les bons coups. Boston boit totalement la flotte et se prend un 22-2 en quelques minutes. Le match a totalement changé d’âme et c’est bien le Heat qui semble aux manettes désormais. Jayson Tatum était chaud dans le premier acte ? La défense de South Beach va l’enfermer dans une boîte, à commencer par P.J. Tucker et Jimmy Butler, ses geôliers attitrés. Mister Buckets n’est pas seulement incroyable en défense, il est monstrueux en attaque. Toujours bien placé, parfait pour distribuer le jeu et créer les décalages, prêt à profiter des mismatchs pour aller attaquer le cercle et provoquer les fautes, Jimmy porte toute la Floride sur ses épaules. C’est encore lui qui répond à la révolte des Celtics dans le money time pour fermer la boutique. Un match de patron pour l’ailier All-Star (41 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 3 contres, 12/19 au tir et 18/19 sur la ligne !), un de plus dans ces Playoffs 2022. Miami peut savourer une première win dans cette série.

Le Heat avait mal débuté son match mais un troisième quart-temps de folie aura permis aux chouchous de South Beach de retourner une équipe de Boston qui a coulé au pire moment possible. 1-0 Miami, mais la série s’annonce longue et palpitante.