Si Miami a pu repousser les Celtics lors de ce Game 1, c’est parce qu’un homme a décidé qu’il était temps de faire cramer du trèfle. Son nom ? Jimmy Butler. Intenable des deux côtés du terrain, l’ailier All-Star a sorti une nouvelle masterclass.

Mesure-t-on assez l’ampleur du chantier que nous sort Jimmy Butler tous les soirs depuis le début de ces Playoffs 2022 ? À part Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic (et Jayson Tatum éventuellement), personne ne boxe dans la même court que la star de Miami. Importantissime pour envoyer Hawks et Sixers à Cancun, Jimmy Buckets a prouvé que les quelques jours de repos dont lui et ses copains avaient bénéficié n’avaient rien changé à sa température du moment. Cette nuit, Boston avait attaqué la rencontre de la meilleure des façons et on pouvait légitimement croire à une première victoire verte en terre floridienne. No way ! Déjà précieux avant la pause pour garder les siens dans le match, Jimmy Butler va encore monter d’un cran dans l’intensité au retour des vestiaires et c’est toute son équipe qui va entrer dans la zone au même moment. Auteur de 17 points sur ce seul troisième quart-temps, Jimmy montre la voie à ses copains et il le fait des deux côtés du terrain. Il a notamment un immense rôle sur la perte de vitesse de Jayson Tatum, coupable notamment de six turnovers au retour des vestiaires. C’est encore lui qui répond au coup de chaud de Jaylen Brown dans le money time avec du scoring à foison, une passe décisive pour un Max Strus qui donne de l’air au Heat à longue distance mais aussi un turnaround fadeaway sur la tête de Jayson Tatum. UN PA-TRON.

La feuille de stats donne le tournis : 41 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 3 contres, à 12/19 au tir et 18/19 sur la ligne ! Selon StatMuse, expert en analyse des stats, aucun joueur NBA depuis l’intégration des contres et des steals n’avait sorti une telle ligne statistique. Jimmy Buckets se fait donc un club pour lui tout seul et ça montre surtout l’impact énorme qu’il a eu des deux côtés du terrain.

Jimmy Butler had 41/9/5/4/3 tonight. He is the first player in NBA playoffs history to reach those numbers since steals and blocks were first recorded in 1974. pic.twitter.com/caf1yn5Ubr — StatMuse (@statmuse) May 18, 2022

Butler a également profité de l’occasion pour compiler un cinquième match de Playoffs à plus de 40 points. Dans l’histoire du Heat, seul Dwyane Wade a fait mieux et son record est à sept rencontres. Autant dire que si Jimmy reste sur son niveau du moment, il pourra aller tenir compagnie à Flash d’ici peu de temps. Plus important encore que les stats, c’est l’influence qu’a Butler sur le reste du groupe qui est à souligner ici. Miami était dans le dur en première mi-temps, ça sentait pas bon pour la suite du match. Et puis le leader a haussé le ton et c’est toute l’équipe qui a semblé transformée. Le résultat ne s’est pas fait attendre, Boston s’est pris 25 points d’écart en un quart-temps. Les fans du Heat auraient sans doute aimé une gestion plus complète du match mais la réaction fait aussi partie de l’ADN d’un champion et Miami aura une bonne tête de champion si son boss continue de jouer à ce niveau.

Jimmy Butler a régalé et, comme par hasard, Miami a gagné ! On ne trouve plus les superlatifs pour parler du chouchou de Sud Plage et Boston va devoir trouver la parade pour le calmer sinon ça risque d’être compliqué pour les joueurs du Massachussetts.

Source texte : StatMuse