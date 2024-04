Jaime Jaquez Jr. (Heat) : “On veut gagner pour Jimmy Butler”

La terrible nouvelle est tombée hier. Blessé au genou face aux Sixers, Jimmy Butler est forfait plusieurs semaines. La star du Heat sera donc absente pour le match face aux Bulls cette nuit, match qui déterminera le huitième et dernier qualifié pour les Playoffs à l’Est. La mission est claire pour les hommes d’Erik Spoelstra : gagner, pour Jimmy.

Le Heat a pris un gros coup de massue quand l’IRM a confirmé la grosse blessure de Jimmy Butler hier. Difficile dans ces conditions d’imaginer Miami faire le même parcours en Playoffs que l’année dernière. Difficile même d’imaginer le Heat sortir du premier tour sachant que Boston sera l’adversaire en cas de qualification. Pour certains, c’est même difficile d’imaginer une victoire contre les Bulls ce soir, eux qui vont débarquer avec le plein de confiance.

Mais à Miami, même dans les temps les plus difficiles, on se bat jusqu’au bout. Et il suffit d’écouter les propos du rookie Jaime Jaquez Jr. pour avoir un aperçu de la mentalité qu’auront les Floridiens ce soir.

“C’est le moment pour nous de step-up en son absence. Que ce soit moi ou le reste de l’équipe. C’est quelque chose [gagner pour aller en Playoffs, ndlr.] que nous voulons faire pour lui. On veut jouer pour lui, un gars qui a l’habitude de performer au plus haut niveau. Le fait qu’il ne soit pas là… on va tout faire pour essayer de gagner ce match.”

De Jaime Jaquez Jr. à Bam Adebayo en passant par Tyler Herro et les autres, le Heat aura besoin des contributions de tout le monde pour compenser la perte de Jimmy Butler, habitué à jouer son meilleur basket à ce moment-là de l’année. On peut aussi compter sur Erik Spoelstra pour motiver à fond ses gars et trouver des solutions tactiques afin que l’absence de Jimmy se fasse le moins ressentir possible. Mais évidemment, on ne peut jamais remplacer un mec comme Butler.

"We will do this the hard way. That has to be the path right now… We're going to bring a hell of a game on Friday night lights."

Erik Spoelstra speaks out following the Heat's play-in tournament loss to the Sixers 🗣️pic.twitter.com/VzNb1CMZBJ

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 18, 2024

Le Heat n’a probablement pas grand-chose à espérer de cette postseason 2024. Mais si vous connaissez un tant soit peu cette franchise, vous savez que les hommes de Coach Spo batailleront jusqu’au bout, même sans leur arme la plus redoutable.

