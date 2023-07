Jimmy Butler annonce : “Le Heat gagnera le titre en 2024”

Deux fois qu’il échoue à une marche du titre suprême. Jimmy Butler est une teigne, un mental d’acier. En déplacement du côté de Hong Kong pour rencontrer de jeunes basketteurs, la star de Miami a indiqué – via le South China Morning Post – qu’il voyait le Heat champion en 2024. La vraie question, c’est de savoir si un joueur nommé Damian Lillard sera là pour l’aider ou non…

Jamais découragé, le bonhomme. Après avoir échoué en Finales NBA il y a quelques semaines, Jimmy Butler est plus que jamais déterminé a gagner un titre avec Miami. C’est en tout cas un discours plein de détermination que Sir Buckets a tenu devant de jeunes fans à Hong-Kong. L’objectif ? Il est très clair. Revenir l’année prochaine, et cette fois, mater l’autre finaliste pour s’adjuger le graal.

“Ça a globalement été une superbe saison, mais nous avons échoué de peu. Nous allons nous y remettre, et sur mon tableau de pronostics, je choisirai le Heat comme champion NBA 2024″ – Jimmy Butler

Dans les faits, le Heat risque d’être une équipe parmi les plus sérieuses de la ligue l’an prochain. La seule inconnue qui reste concernant ce groupe est majeure : est-ce que Damian Lillard en sera ? La star des Blazers réclame depuis plusieurs semaines un transfert de Portland vers Miami, mais aucune annonce n’a encore été officiellement formulée concernant la réalisation d’un tel deal.

Les Blazers sont d’accord pour le laisser filer, mais cela se fera selon leurs conditions, et contre ce dont ils ont besoin. Ne reste donc qu’à trouver un accord à l’amiable pour que le transfert se fasse. À l’Est, le paysage change aussi, puisque James Harden devrait quitter Philadelphie. De l’autre côté, l’adversaire le plus sérieux, Boston, a recruté ce qui lui manquait le plus : un pivot de premier choix, en la personne de Kristaps Porzingis. Quoi qu’il arrive, la saison 2023-24 s’annonce déjà folle.

Source : SCMP