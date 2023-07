La reprise de la NBA n’est prévue que dans trois mois, mais certaines équipes préparent déjà leurs équipements pour la saison prochaine ! C’est le cas des Pelicans, qui viennent de dévoiler leur nouveau maillot Statement en référence au surnom de leur ville “Cressent City“.

Ah la Nouvelle Orléans ! Le Jazz, le Mississippi, le Blues et… les croissants. Aussi surprenant que cela puisse paraître, NOLA est surnommée la “ville croissant” aux Etats-Unis en raison de la forme que lui donne le fleuve qui la traverse. Ajoutez à cela un héritage français, et ça donne une véritable culture de la viennoiserie dans la plus grosse ville de la Louisiane. Une culture à laquelle les Pelicans ont décidé de rendre hommage en affichant le nom de “Crescent City” sur leur maillot Statement révélé hier en vidéo.

New Orleans state of mind.

Statement edition jerseys drop August 1st 🌙

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 25, 2023

La vidéo démarre sur un plan du Mississippi où l’on distingue facilement la forme courbée du fleuve. Elle met ensuite en scène La Boulangerie, une célèbre boulangerie de la ville qui propose quelques classiques de la gastronomie française comme le Parisien, le Croque Monsieur ou bien sûr le Croissant. Les plus attentifs auront remarqué le “Thank you” d’une cliente sous-titré “Merci”. Bref, les références au croissant et à la France ne manquent pas pour célébrer cette culture si particulière de New Orleans.

La narrative est sympa, mais le maillot lui-même, qu’est ce qu’on en pense ? En ce qui concerne les couleurs, rien de nouveau, les Pelicans nous ont habitué au rouge (accompagné de bleu, blanc et doré) pour leur maillot Statement ces dernières saisons. La vraie innovation est cette inscription “Cressent City” qui entoure le numéro du maillot sur la face avant. La police d’écriture, elle, ne change pas. Un jersey assez sobre, classe, et chargé d’histoire qui ne semble pourtant pas faire l’unanimité chez les fans. Au vu des réactions sur l’Oiseau Bleu (oui, on continuera de l’appeler comme ça), certainsauraient aimé quelque chose de plus original. On ne peut pas plaire à tout le monde !

another look at our statement jerseys 👀

📸: https://t.co/CTmkQh0MSx pic.twitter.com/wxRgoPmMJD

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 25, 2023

Le nouveau maillot Statement de NOLA est sorti, et c’est un bel hommage à une culture locale assez méconnue du grand public. Le design divise un peu sur les réseaux mais ici, on valide rien que pour la référence au croissant !