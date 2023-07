L’Équipe de France championne d’Europe en 2013 sera honorée à Pau, le 31 juillet

À l’occasion du France – Tunisie qui se tiendra au Palais des Sports de Pau, le 31 juillet prochain, la Fédération Française de Basket rendra hommage à la génération championne d’Europe, en 2013. Et ouais, ça fait déjà dix piges… et ça ne nous rajeunit pas. Tous les membres de l’Équipe de France d’alors – ou presque – seront là pour la cérémonie.

L’info qui fait plaisir sans trop nous faire plaisir. Parce que le titre des hommes à l’EuroBasket, ça fait déjà dix ans. Un sacre qui a placé la France sur la carte à l’échelle européenne, et qui a posé les bases de très belles années de basket. C’est avec un solide groupe que les Bleus s’élanceront dans cette Coupe du Monde 2023, après une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Comme un symbole, c’est un hommage aux allures de retour aux sources qui aura lieu ce lundi 31 juillet, à Pau, en ouverture du match France – Tunisie.

Hommage aux Champions d’Europe 2013 🏆

📅 31/07/23

🕛 20h30

📍 Palais des Sports de Pau

🎟️ https://t.co/B3cuxAAvUA

Plus d’infos : https://t.co/UCmqhcU30X#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/UuN2WCueA3

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 25, 2023

Boris Diaw, Tony Parker, Alexis Ajinça, Antoine Diot, Mickaël Gelabale, Charles Kahudi, Johann Petro, Florent Pietrus seront notamment présents. Seuls excusés ? Joffrey Lauvergne et Thomas Heurtel. De quoi faire chaud au coeur à tous les fans de basket sur place, avec – on l’imagine – des discours, des anecdotes sympathiques. Le staff de l’épopée 2013 sera également réuni, avec bien sûr Vincent Collet… mais aussi ses assistants de l’époque, Rudy Nelhomme et Jacky Commères. L’ancien Directeur Technique National, Patrick Beesley, est également convié.

L’idée ? Passer un bon moment autour du grand souvenir de ce succès qui a marqué une forme d’avant et d’après dans le basket masculin tricolore. Ah oui, la star de la soirée ? Le trophée bien sûr, qui sera sorti de l’armoire pour l’occasion et présenté au public du Palais des Sports de Pau. De quoi kiffer un peu avant de revenir aux choses plus que sérieuses, à savoir la préparation à la Coupe du Monde 2023, événement importantissime à désormais moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris.

Source : FFBB