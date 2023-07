Ces deux dernières saisons, Anthony Edwards a réussi à emmener les Wolves en Playoffs mais à chaque fois, Minnesota est tombé au premier tour. Sans surprise, l’objectif pour Ant est d’aller plus loin la saison prochaine, si possible pour croiser la route des Warriors. L’arrière All-Star a visiblement des choses à régler avec un certain Draymond Green.

Vous pouvez ajouter Anthony Edwards à la longue liste des joueurs qui veulent fermer le clapet de Draymond.

Interrogé sur ses objectifs de la saison 2023-24, Ant-Man a annoncé haut et fort sa volonté de se frotter aux Warriors en Playoffs pour calmer les ardeurs de Green.

“Cette saison, je veux retourner en Playoffs et aller plus loin (que le premier tour) pour jouer les Warriors. Peu importe où ils sont, je veux jouer les Warriors. (Pourquoi les Warriors ?) Parce que Draymond parle trop.” – Anthony Edwards (via HEIR)

Anthony Edwards: “I want to play the Warriors [in the playoffs]. Wherever they at, I want to get to them.”

Reporter: “Why the Warriors so much?”

Edwards: “Because Draymond [Green] talks so much trash.” 🗣️👀

(via @Heir_Company)pic.twitter.com/KgxnsBOnXr

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 25, 2023

Réputé pour sa grande bouche, le leader émotionnel des Warriors ne s’est pas fait que des amis en NBA. Certains aiment lui répondre via du trashtalking, d’autres à travers leur jeu, et puis il y a ceux qui préfèrent tout simplement l’ignorer. Une chose est sûre : Anthony Edwards ne fait pas partie de cette dernière catégorie.

L’arrière All-Star des Wolves est plutôt du genre à regarder ses adversaires droit dans les yeux, lui qui ne baisse le regard devant personne. Il aime les challenges, il aime se confronter aux meilleurs, et souvent il brille quand les projecteurs sont braqués sur lui. Au cours de ses deux premières campagnes de Playoffs, Anthony Edwards a toujours élevé son niveau de jeu par rapport à la saison régulière, preuve qu’il est fait pour les grands moments. Et si l’avenir nous réserve une série de Playoffs entre Golden State et Minnesota, on peut compter sur Ant-Man pour sortir une nouvelle fois le grand jeu.

Throwback to when a 20yo Anthony Edwards fried Steph Curry and the Warriors

48 PTS / 6 RBS / 5 AST

72 TS% 🔥 pic.twitter.com/DGNuaXXOKN

— 𝘼𝙣𝙩𝙎𝙕𝙉 🐜 (@TheAntSZN) July 25, 2023

Avec l’arrivée de Chris Paul chez les Warriors de Draymond cet été, Golden State sera sans doute encore plus relou à jouer, CP3 étant également réputé pour sa grande bouche. Mais cela n’apportera qu’une dose de motivation supplémentaire pour Anthony Edwards, qui voudra faire d’une pierre deux coups.

Source texte : HEIR