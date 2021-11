Anthony Edwards a claqué un chef-d’œuvre pour… rien : 48 points face aux Warriors mais une défaite de plus pour Ant Man

Il arrive qu’un joueur claque sa meilleure performance en carrière sur un match clé des Playoffs, voire pour arracher un titre. Il arrive aussi que ce match incroyable tombe le jour d’une défaite nette et sans bavure. Anthony Edwards a expérimenté la deuxième option.

48 points, 5 rebonds, 5 passes, à 16/27 au tir et 7/13 du parking. Voilà le morceau de choix que nous a offert Anthony Edwards cette nuit. Pourtant, la bande à Chris Finch va se réveiller demain matin avec une défaite supplémentaire à son compteur, la sixième consécutive. Ce nouveau revers, il va être difficile de le mettre sur les épaules du sophomore. Non seulement il a claqué son record en carrière derrière une performance énorme mais il a aussi écrit une page dans les bouquins de la NBA en devenant le cinquième plus jeune joueur de l’histoire à planter 45 points dans un match. Il est également le troisième plus jeune joueur à sortir un 45/5/5 derrière LeBron James et… Brandon Jennings. C’est d’autant plus impressionnant quand on sait qu’il était opposé à ce qui est considérée comme la meilleure défense de la Ligue (les Warriors ont le meilleur defensive rating de toute la NBA).

🐺 #NBA75 | Anthony Edwards (20 ans, 97 jours) est devenu, cette nuit, le 𝟑𝐞 plus jeune joueur NBA à compiler 𝟒𝟓+ points, 𝟓+ rebonds et 𝟓+ passes. Il n'est devancé que par Brandon Jennings (20 ans, 52 jours) et LeBron James (20 ans, 80 jours).#RaisedByWolves pic.twitter.com/KawKi16oh9 — NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) November 11, 2021

Malheureusement pour le Louveteau, un ancien de la meute va venir gâcher son coup de chaud. Les fans des Wolves l’auront deviné, c’est un Andrew Wiggins létal (35 points à 14/19 au tir) et spectaculaire (voir le poster sur Towns) qui va enterrer les espoirs des adorateurs de Kevin Costner. Une nouvelle désillusion pour KAT et ses potes et ça confirme la très mauvaise passe que traverse l’équipe en ce moment. Après un début de saison très correct, Minnesota s’est effondré et les voilà désormais à la treizième place avec trois victoires pour sept défaites. S’il est évidemment trop tôt pour tirer sur l’ambulance, il va falloir se réveiller pour ne pas prendre de retard dans la course aux Playoffs. Pour une fois que l’effectif est à-peu-près en bonne santé… Attention, peut-être que la direction relancera l’idée d’un trade si elle voit que le trio ne fonctionne pas comme prévu. On avait beaucoup entendu parler d’un certain Ben Simmons pendant l’été du côté des Wolves. On dit ça, on ne dit rien.

Anthony Edwards a tenté tout ce qu’il a pu contre les Warriors mais le collectif des Dubs, mené par Andrew Wiggins, a pris le dessus. Ant Man va pouvoir se consoler avec une place de choix parmi les records individuels mais ce n’est pas ça qui va lui faire oublier le début de saison pourri des siens.