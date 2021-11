NBA Top 10 du jour : en un soir, Andrew Wiggins a évacué six ans de frustration dans le Minnesota

Incroyable Top 10 cette nuit avec un Jalen Green qui envoie un message à Cade Cunningham, des Bulls toujours aussi spectaculaires et surtout des Warriors qui ont postérisé tout le Minnesota. Allez, vite, clique sur play.

On savait qu’Evan Mobley et Jarrett Allen géraient la raquette et ses alentours et que Ricky Rubio et Kevin Love rajeunissaient en 2021, mais si Darius Garland et Isaac Okoro commencent à se prendre pour les Harlem Globe Trotters on va vite partir habiter dans l’Ohio. Non, on déconne.

Jalen Green qui drive Cade Cunningham avant de tomar violemment et de lui hurler dessus dans la foulée. Oh la next gen, miam miam.

On va pas se mentir, quand Russell Westbrook n’a pas tapé dans la Suze son association avec Anthony davis ressemble à une putain de matrice.

La connexion Warriors 2015 a trouvé un nouveau camarade, et il s’appelle Gary Payton II.

Interception de l’année pour Alex Caruso, passe incroyable de Lonzo Ball et 360 de Zach LaVine en contre-attaque. Ca va les Shaolin Basket ?

Possible que sur cette action les yeux de Nikola Vucevic aient voyagé de Neptune à Uranus.

Ohhhh le revenge poster d’Andrew Wiggins sur Karl-Anthony Towns, qui ne répond pas du tout à la question de savoir qui est le plus loser des deux.

Longueur de bras de Miles Bridges : six mètres.

Andrew Wiggins a réussi son coup en traumatisant son ancienne franchise et son ancien bestie. Nous, on a déjà pris nos billets pour San Francisco, et ça par contre ce n’est peut-être pas une blague.