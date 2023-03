Oh le match parfait pour Taurean Prince. Cette nuit, l’ailier des Wolves s’est illustré en scorant tous ses tirs de loin et devient ainsi le septième joueur de l’histoire à réaliser un tel exploit.

Parfaite soirée pour les Timberwolves ! La nuit denrière, les Loups se sont imposés à New York 140-134, et malgré les menaces d’un Julius Randle impressionnant avec ses 57 points, les Wolves ont tenu le cap pour décrocher leur 36è victoire de la saison. Minnesota pourra remercier chaleureusement son sniper, sans qui l’issue de la rencontre aurait sûrement été différente. Car Taurean Prince était en mission cette nuit. 35 points à 12/13 au tir, avec un parfait 8/8 à 3-points et un +/- à +28 en 32 minutes !

Il devient ainsi le septième joueur à enregistrer un match avec une telle adresse de loin et rejoint quelques blases connus, ceux de Ben Gordon, Jeff Hornacek, Sam Perkins, Steve Smith, Latrell Sprewell ou encore Michael Finley.

Taurean Prince goes for 35 Pts with 8 3-pointers in the Timberwolves win over the Knicks at MSG.

Prince is the 7th player in NBA history to go 8-8 or better on 3-pointers in a game, joining:

Ben Gordon (2x)

Jeff Hornacek

Sam Perkins

Steve Smith

Latrell Sprewell

Michael Finley pic.twitter.com/IiyTVV3v0R

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 21, 2023