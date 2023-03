Depuis novembre dernier, les Wolves composent sans Karl-Anthony Towns. Blessé à la jambe, aucune nouvelle ne parvient quant à son état de santé, alors que les playoffs arrivent d’ici quelques semaines…

100 jours exactement que Karl-Anthony Towns est tenu éloigné des parquets. Blessé au mollet depuis le 28 novembre dans une rencontre contre les Wizards, les Wolves sont obligés de faire sans leur “arme fatale”. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur son état de santé à seulement un mois de la postseason.

Blessure sans contact… KAT qui se tient immédiatement la jambe… pensées et doigts croisés… pic.twitter.com/5zHLFax2hU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2022

En quatorze semaines, on espérait que KAT refoule les parquets de la grande ligue, ou tout du moins qu’on ait des signes de guérison de l’intérieur, mais que nenni. Pourtant, la blessure semblait bénigne au premier abord : en janvier, le staff médical de Minnesota avait conclu que 6 semaines seraient nécessaires à Charles-Antoine pour revenir en force. Puis en février, juste avant le All-Star Game, Shams Charania de The Athletic indiquait que l’intérieur reviendrait pour disputer les 15 derniers matchs de la saison régulière, histoire de se remettre en forme avant les Playoffs. Mais aujourd’hui à 17 rencontres de l’échéance, toujours pas d’annonce claire. Des rumeurs de retour sans réel retour, telles sont les seules informations dont les fans des Wolves disposent, rapportées par Dan Moore, insider du côté de Minneapolis. Ce dernier explique que le triple All-Star serait actif à l’entraînement, mais qu’aucune timeline n’est tombée à l’heure actuelle.

Lot of people asking me if KAT was at practice yesterday. Yes he was. I don’t know what he did in terms of participation. We only get to enter once the full-team part of practice is over. We basically only see individual drills — which I didn’t see KAT doing. But I did see him. — Dane Moore (@DaneMooreNBA) March 7, 2023

I know there have been no updates on an injury that has now been 14 weeks, and I get that lack of info is frustrating to you as fans. But we don’t know anything either. We also haven’t been given any updates We ask about it often — and the answer is always “there’s no timeline” — Dane Moore (@DaneMooreNBA) March 7, 2023

Si les Wolves ont pu combler l’absence de Karl-Anthony Towns pour le moment – bilan acceptable de 24-22 sans leur ailier fort cette saison – son retour ne ferait pas de mal. Individuellement, KAT c’est 23 points, 11 rebonds et 3 passes décisives en carrière. Un leader offensif de 2m11 capable d’enfiler les paniers à 3 points avec une adresse folle pour un joueur de cette envergure : 39% dans cet exercice depuis son arrivée en NBA. Une contribution qui, par exemple, aurait surement éviter de se prendre une déroute par les Sixers de Joel Embiid, qui n’ont pas trop respecté Rudy Gobert cette nuit.

Et avant de penser aux rêves de postseason, encore faudrait il y accéder. Avec la défaite contre Philly et les récents succès des Lakers, des Suns et des Warriors, l’équipe de KAT est 7ème d’un Ouest ultra compétitif. OKC, à seulement 3 victoires des Timberwolves, pointe à la onzième place. Il suffirait donc d’une mauvaise série de défaites sur la fin de saison pour se voir éjecté de la suite des événements. Et même dans le cas où les Wolves arrivaient au printemps , la situation est loin d’être confortable : les objectifs sont loins d’être acquis par rapport aux attentes du début de saison. Attention à la chute.

Autrement dit, ça sent le roussi pour les Wolves en cas d’absence de KAT jusqu’à la fin de la saison. Il faudra nécessairement que l’intérieur revienne vite s’il veut espérer que son équipe parviennent à produire un semblant de jeu une fois arrivé en avril.