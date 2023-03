Avec la défaite des Grizzlies cette nuit à Los Angeles, les Kings sont désormais les dauphins de la conférence Ouest. Un classement que la franchise n’avait pas connu depuis très longtemps à une telle période de la saison. De quoi filer une confiance optimale à la bande de Domantas Sabonis près d’un mois avant les Playoffs.

Qui l’aurait cru ? Non sérieux, qui l’aurait cru ? À part quelques fans illuminés de Sacramento, pas grand monde. Pourtant, c’est la réalité. Nous sommes le 8 mars, et les Kings sont deuxièmes de la conférence Ouest. 38 victoires et 26 défaites, à 2,5 victoires de retard sur les Nuggets. Bon, la première place n’est sans doute pas accessible si Denver maintient son nouveau de jeu actuel, mais garder la seconde place est par contre un vrai objectif.

D’une, les Grizzlies sont dans la panade. Ja Morant tout ça tout ça, la fin de saison risque bien d’être longue à Memphis. L’adversaire principal ? Les Suns, désormais dotés d’un Kevin Durant en mission pour glaner un nouveau titre. On connait donc la mission des Kings : gagner le plus possible. Et avec un tel groupe, rien d’impossible.

Doublette de All-Stars pour mener la troupe, Domantas Sabonis et De’Aaron Fox assurent carrément et combinent très bien dans le jeu. Bien sûr, la dédicace au sniper rouquin de la capitale de Californie aka Kevin Huerter. Ça artille, ça fait mal à l’adversaire. On pense aussi à Malik Monk, sixième homme en pleine bourre actuellement niveau basket. Ajoutez à cela une pléiade de joueurs bien col bleu bien travail de sape qui ne rechignent jamais à donner de leur personne pour faire avancer le chantier collectif. Le tout dirigé par Mike Brown qui maîtrise sa troupe avec brio.

Tout ça pour dire que cette équipe, ça cause fort en termes de balle orange et qu’une fois cette seconde place acquise, rien ne sera lâché pour la conserver. À noter les efforts fournis par Keegan Murray en termes de jeu balle en main. N’empêche, quel bond d’une saison à une autre. L’année dernière, nous étions les premiers à nous moquer des Kings en mode “on verra bien demain” niveau gestion. Un an après avoir claqué le record d’années sans Playoffs, Sac-Town s’y dirige tout droit, avec une place préférentielle. La dernière fois que les Kings avaient abordé le dernier rush avec une telle position ? Il y a plus de vingt piges, en 2001-02.

Désormais ? On n’attend qu’une chose : de voir la ville de Sacramento s’époumoner pour pousser les gars du coin à l’heure des joutes printanières. D’ici là, pas de relâchement autorisé. Mais avec un tel boulot accompli jusqu’ici, on a bien compris que ce n’était pas au programme.

