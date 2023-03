Les Suns avec Kevin Durant : on en pense quoi ? Apéro TrashTalk

Un nouveau joueur a rejoint les Suns il y a quelques semaines. Mais si, vous savez… le grand des Nets là.. le genre de petit transfert en mode ajustement. Bon, fini de troller : l’attaquant le plus létal de la ligue a bougé dans l’Arizona, et c’est l’heure de parler de nos impressions après trois matchs joués par le bonhomme.

Les Suns ! Il faut qu’on en parle ! Après avoir récupéré Kevin Durant à la trade deadline, L’équipe de Phœnix a enfin pu jouer avec sa nouvelle perle Des matchs différents, avec des tirs très clutchs et surtout des stats de malade mental. Trois rencontre qui nous permettent de discuter déjà, sur les points forts comme les points faibles, et comment aborder les prochains Playoffs. Alors, ces Suns, ça peut vraiment aller jusqu’au bout avec ce cher Kevin Durant dans la troupe ?

