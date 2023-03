Hier soir les Lakers ont battu des Grizzlies diminués de par leur situation extra sportive grâce à un Anthony Davis en grande forme. En interview d’après match, Darvin Ham a comparé son Big Men à une autre légende de la franchise, Wilt Chamberlain. Allez on reprend notre sérieux et on essaye d’analyser ça correctement.

Depuis que LeBron James est blessé au pied, Anthony Davis assume ses responsabilités de patron sur le terrain et fait gagner les Lakers. Cette nuit encore contre les Grizzlies. Une ligne de stats de grand malade a été pondue par AD : 30 points à 11/17 au shoot, 22 rebonds, 3 passes et 2 contres. Avec une performance comme celle-ci, Los Angeles mérite sa victoire et sa montée à la 9e place de l’ouest. En interview post match, Darvin Ham a été interrogé sur la prestation de son forward inarrêtable. Le coach a répondu immédiatement : “Wilt. C’est mon surnom pour lui : Wilt Davis.” Évidemment en référence à Wilt Chamberlain, joueur légendaire des Lakers et de la NBA tout court, spécialiste des productions avec les chiffres du loto pour statistiques.

Anthony Davis over his last 5 games: 30 PTS – 22 REB – 3 AST

39 PTS – 8 REB – 6 AST

38 PTS – 5 REB – 2 AST

28 PTS – 19 REB – 0 AST

30 PTS – 15 REB – 4 AST pic.twitter.com/PrqqcBSedT — NBACentral (@TheNBACentral) March 8, 2023

Quand on lit ça, on se dit que M.Ham est un poil excessif. Certes, Anthony Davis réalise des choses exceptionnelles en ce moment sans LeBron à ses côtés. Certes, il permet aux Lakers de remonter et d’être qualifié pour le play-in pour la première fois de la saison. Mais à un moment, il faut du recul et comparer ce qui est comparable. Wilt Chamberlain a des dizaines de records qui ne sont pas près d’être battus en NBA. Anthony Davis ne peut pas en dire autant, à moins que l’on compte son nombre de blessures en carrière.

Ce que réalise actuellement le Unibrow est exceptionnel, mais c’était le quotidien du Big Dipper. Bien que ça soit toujours compliqué de comparer des joueurs d’époques si éloignées, on ne mélange pas les torchons et les serviettes comme le préconise l’expression.

Darvin Ham s’est sans doute laissé emporter par l’émotion de la soirée d’hier qui en plus de la victoire, a célébré Pau Gasol. Son n°16 s’est rangé à côté du 24 de Kobe Bryant. Le discours qui a suivi a été très émouvant comme on pouvait s’y attendre. Les six prochains matchs des Angelinos sont des matchs-up parfaites pour Anthony Davis. On verra alors s’il tient la cadence à ce niveau d’excellence que toute la Lakers Nation attend.