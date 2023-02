Le coach des Lakers Darvin Ham espère une nouvelle dynamique pour les Angelinos. Avec 23 matchs à jouer avant la postseason, DH souhaite plus qu’une huitième place, il ne veut même pas passer par le play-in.

Difficile de faire mieux que les Lakers quand il s’agit de faire… brouillon. Cette année, la cité de Los Angeles déçoit, et est en position – à l’heure actuelle – de manquer les Playoffs pour la deuxième année consécutive. Jusqu’à présent, les Angelinos n’ont pu compter que sur les exploits de LeBron James et (parfois) Anthony Davis lorsque ces derniers sont en état de jouer. Un bilan très modeste, dont le seul highlight de la saison se résume en fait à une tournée promotionnelle individuelle : celle du King, désormais meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. Mais aussi iconique soit-elle, cela en dit long sur la régulière de L.A.

Pourtant, le vestiaire reste optimiste quant à une remontée vers le Top 8 de l’Ouest. Et plus que cela, les Angelinos veulent à tout prix sécuriser le sixième spot, pour éviter le play-in. Anthony Davis avait déjà fixé cet objectif, interviewé en sortie de match peu avant la trade deadline. Et peu après, LeBron avait annoncé que les matchs restants seraient les “plus importants de sa carrière”. Récemment, Darvin Ham s’est également exprimé sur la course aux Playoffs. Interrogé par Dave McMenamin de ESPN, le coach des Lakers veut lui aussi penser à cette sixième place.

“Notre but est d’essayer de jouer à notre meilleur niveau chaque match, mais clairement, si on peut sécuriser un spot [en playoffs], c’est notre but. Si on va au play-in c’est comme ça. Mais notre objectif numéro 1 est de sécuriser une place (dans les 6, ndlr).”

Des propos qui nous feraient presque oublier la place actuelle des Lakers au moment de la courte pause hivernale. Treizièmes de leur conférence, les Lakers possèdent le 20ème rating offensif et ne sont que la 18ème meilleure défense de NBA. Mais dans les faits, les Playoffs ne sont pas bien loin. Cette année encore, l’Ouest est ultra-compétitif et l’écart est en fait un vrai mouchoir de poche. Avec 27 victoires cette année, les pourpre et or ne sont ainsi stationnés… qu’à 4 petits matchs de la sixième place. Et avec une win de plus, les Lakers passeraient même les Kings et seraient sur le podium.

Mais justement, monsieur jambon ne veut pas se concentrer sur les autres, mais plutôt sur la dynamique et sur la manière de sa propre équipe :

“On doit s’aider par nous-même, et on ne peut faire ça qu’en gagnant des matchs” “On est déjà suffisamment loin des huitièmes […] On ne veut pas que ça empire et qu’on en arrive à être dépendant des défaites des autres devants nous” “Je pense que chaque match est un must-win pour nous, étant donné la situation dans laquelle nous sommes. Chaque rencontre est importante, et on doit traiter chaque match en tant que tel. Voyez ça comme une série de Games 7.”

Pour l’heure, il faudra se mesurer à d’autres prétendants, qui cherchent également leur billet pour la postseason. Cette nuit par exemple, les Lakers seront à domicile pour faire face aux Warriors (neuvièmes). Puis départ en roadtrip à Dallas (sixièmes), Memphis (deuxièmes) et Oklahoma, avant de retourner chez eux pour jouer contre les Wolves, puis à nouveau Golden State et les Grizzlies. Un échantillon de matchs qui mettra la franchise de Jeannie Buss à rude épreuve, histoire de vérifier si les propos de nos acolytes sont bien sérieux ou bien s’ils sortent tout droit des studios d’Hollywood. Pour faire face à cela, du sang neuf rapporté à la deadline permettra à Darvin Ham de bricoler quelque chose. Entre autres, D’Angelo Russell revient à la maison, accompagné de Rui Hachimura, Davon Reed, Mo Bamba, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt.

Il reste donc 23 matchs à Darvin Ham et aux siens pour inverser la tendance et aller chercher un spot en Playoffs. Pour qu’enfin le coach des Lakers ait l’occasion de jouer… un véritable match 7.