LeBron James se prépare à la guerre : « Les 23 derniers matchs de la saison seront parmi les plus importants de ma carrière »

Tirage de rideau sur le All-Star Weekend, coup d’œil instantané en direction du dernier tier de saison. Les Lakers, 13e de la Conférence Ouest avec 27 victoires pour 32 défaites, n’ont plus que 23 matchs pour redresser un exercice 2022-23 voué à l’échec. Et si c’est « voué » alors, pourquoi continuer ? Pour l’espoir. Pour le sport. Pour la legacy de LeBron James.

Y croire. Toujours y croire.

Et même quand tous les voyants sont au rouge, y croire. Et même quand Anthony Davis file à l’infirmerie à cause d’une cuticule d’ongle qui pique sous la douche, continuer d’y croire. Et même quand D’Angelo Russell perdra trois ballons dans la dernière minute d’un match, ne jamais cesser d’y croire. C’est en tout cas le message envoyé par LeBron James à ses troupes, au sortir d’un All-Star Weekend nul mais ressourçant.

« Les 23 matchs restants sont 23 des matchs les plus importants de ma carrière, pour une saison régulière. C’est le type d’état d’esprit que j’ai, et j’espère que les gars l’auront en revenant de la pause » – LeBron James, pour Dave McMenamin de ESPN

Plus ressourçant pour les Lakers que pour les autres franchises d’ailleurs : aucun coéquipier de LeBron n’a participé à l’évènement – de près ou de loin – malgré le plateau voulu « inclusif » par la NBA. Avec Dwayne Wade au Celebrity Game du vendredi soir, LeBron a vu jouer plus de coéquipiers retraités que de Lakers en activité. C’est un peu la honte, mais les esprits californiens – épuisés par le couple surmédiatisation/mauvais résultats – ont pu vaquer à leurs occupations. Temps de repos à l’effet d’électrochoc ? Il reste 23 matchs aux Lakers pour se foutre les doigts dans la prise et construire une vraie dynamique d’équipe, basée sur un jeu serein, à la marge de domination plus importante contre les équipes de bas de tableau. S’il fallait synthétiser : il reste 23 matchs aux Lakers pour redevenir les Lakers. Un groupe sur lequel une équipe 6e, 7e ou 8e de la Conférence Ouest se casserait systématiquement les dents. À titre personnel, LeBron James espère « trouver un moyen d’être disponible sur le terrain tous les soirs pendant ces 23 matchs ». Ce moyen existe sûrement, à la seule condition de ne pas craindre les piqures et le sang vert fluo.