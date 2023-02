Un joyau de plus à sa couronne. Cette nuit, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à battre les Knicks après prolonga… oulah on s’est gouré dans nos fiches. *Fouille un peu* Voilà ! Cette nuit, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à enregistrer un triple-double sur sa 20e saison NBA. Quel monstre de longévité. On en parlera à nos gosses et à ceux de la voisine.

28 points à 11/25 au tir, 10 rebonds et 11 assists.

Mark Jackson et Steve Nash dans le rétro au classement des meilleurs passeurs All-Time, mais un second accomplissement passé sous les radars. Sous les projos du Madison Square Garden, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à enregistrer un triple-double à partir de sa 20e saison NBA. Y’a-t-il eu assez de garçons ayant disputé 20 saisons NBA pour considérer cette stat en record dit « de qualité » ? On compte quand même Vince Carter (22 saisons), Kevin Garnett (21), Dirk Nowitzki (21), Robert Parish (21), Kevin Willis (21), Kareem Abdul-Jabbar (20), Kobe Bryant (20) et Jamal Crawford (20). Plus que cinq saisons et Nicolas Batum (15) fera partie de ce club très select. Voilà pour la petite note française. Maintenant, comment explique-t-on que LeBron noircisse la feuille de match là où les surhommes précédemment cités grinçaient déjà des articulations ? On ne l’explique pas. À 38 ans, le couronné d’Hollywood Boulevard est en train d’inscrire son nom aux côtés des sportifs les plus endurants de l’histoire : Jeannie Longo, Tom Brady, Valentino Rossi, Sue Bird, Jaromir Jagr, Serena Williams, Benjamin Nivet. Tous ont performé comme de jeunes adultes insouciants alors qu’ils toquaient aux portes de la quarantaine. Rendez-vous compte, enregistrer un triple-double dans l’une des salles les plus mythiques de NBA, 20 ans après avoir été drafté. Quel non-sens absolu.