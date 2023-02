Ce mardi, Tim Connelly – GM des Minnesota Timberwolves – s’est exprimé au sujet d’un potentiel retour de Karl-Anthony Towns. Le businessman espère pouvoir compteur sur son intérieur triple All-Star le plus rapidement possible, avant que ne résonnent les tambours des Playoffs. Pour rappel, KAT n’a disputé que 21 matchs sur cet exercice 2022-23. Ce serait frustrant de le voir revenir à la dure, sans passer par la case « échauffement en fin de saison régulière ».

Enfin un signe de vie. Signe de vie « par l’intermédiaire de », mais signe de vie quand même.

On a bien cru que KAT s’était caché dans le froid polaire du Minnesota pour hiberner. Depuis le 28 novembre, les Wolves composent sans leur intérieur n°1 (désolé Rudy Gobert). L’ancien de Kentucky s’est blessé au mollet à l’occasion d’une banale rencontre face aux Wizards. Dès lors, la saison des loups a pris une tournure bien différente de ce que l’on pouvait espérer : bilan de six victoires pour neuf défaites en décembre, balade dans le ventre mou de la Conférence Ouest, puis une heureuse réaction en janvier avec 11 succès pour 6 revers. Les Wolves – actuellement 8e à l’Ouest – se sont enfin raisonnés à filer les clés du camtar à Anthony Edwards, qui réalise-là… une saison de All-Star. Tout simplement. Pour Karl-Anthony Towns en revanche, on est bien loin de cet honneur dont il a pu hériter à trois reprises dans sa carrière. En 21 matchs, le grand blessé tourne à “seulement” 20 points de moyenne. C’est à peine mieux que sa saison rookie. Et puis surtout, il avait joué 82 matchs sur sa saison rookie.

Mais le chemin de la rédemption n’est peut-être plus si long pour Charles-Antoine Ville. Au micro de la radio KFAN1003, Tim Connelly, le GM des Wolves, a confié que « l’organisation s’attend à ce que KAT revienne à un moment donné cette saison ». Nous voilà bien avancés. La décla en elle-même n’est pas dingue, et Connelly en rajoute une couche en rappelant que Towns est encore « out indéfiniment ». Le type réalise l’exploit d’être rabat-joie d’une réflexion à la base pas forcément joyeuse. Pfiou, mais quand reviendra Towns ? Avant la fin de régulière ? Pendant les Playoffs ? En octobre prochain ? Discours flou et pas très agréable.

