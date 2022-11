Dans la nouvelle soirée badante des Wolves, cette fois à Washington (défaite 142-127), la plus grosse des gouttes d’eau a failli faire déborder le vase. En effet, de retour en défense, Karl-Anthony Towns s’est blessé tout seul et a dû quitter le parquet à l’aide de ses coéquipiers…

C’est le genre d’image qu’on déteste voir. Une blessure, et une blessure sans le moindre contact.

Opposé aux Wizards ce lundi soir, KAT et ses potes passaient une soirée de merde sous les assauts de Kristaps Porzingis (41 points), mais ce n’est pas cette perf qui a imposé le regard de la planète basket sur la capitale. Non, ce qui a fait peur, c’est cette blessure de Towns en plein milieu du troisième quart-temps, alors que les Wolves tentaient une entame de comeback. De retour en défense, le pivot pose ses appuis mais il sent tout de suite que quelque chose ne va pas.

Les images, ci-dessous, rappellent forcément des mauvais souvenirs type tendon d’Achille…

Blessure sans contact… KAT qui se tient immédiatement la jambe… pensées et doigts croisés… pic.twitter.com/5zHLFax2hU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2022

Immédiatement, Towns s’écroule au sol et s’attrape l’arrière de la jambe pendant que les Wizards scorent de l’autre côté du terrain.

Rudy Gobert fonce voir son coéquipier et lui demande si c’est grave, et à voir la tête de KAT on comprend qu’il ne s’agit pas d’un petit pépin physique. Les observateurs pensent tout de suite qu’il s’agit d’une suite à la blessure vécue la veille face aux Warriors, mais les zones sont ici totalement différentes. Dimanche soir, le genou d’Andrew Wiggins tapait celui de Karl-Anthony Towns, ce qui avait certes fait peur mais ne demandait que quelques minutes de repos. Là ? On est sur une blessure sans contact, donc forcément l’inquiétude grimpe.

Towns tente de se lever mais il doit quitter le terrain sans poser le pied par terre, avec l’aide de ses coéquipiers.

Sale ambiance, pour le joueur comme pour cette équipe de Minnesota qui peine à convaincre. Attendant les premiers résultats, c’est de l’optimisme qui sera envoyé à haute dose avec le rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN : blessure au mollet, pas de genou ni de tendon d’Achille, gros ouf de soulagement après avoir envisagé le pire devant ces images.

Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns will undergo an MRI on Tuesday, but there’s some early optimism that he may have avoided a substantial injury to his lower right leg, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 29, 2022

Mais alors la suite, c’est quoi ?

Et bien KAT passera d’autres examens ce mardi, et les Wolves indiqueront combien de temps la bête sera indisponible. Depuis quelques saisons, Towns est revenu assez vite de ses pépins physiques en faisant preuve de courage et de détermination. Cependant, Minnesota ne pourra pas prendre de risque, et cette potentielle absence sera peut-être l’occasion pour Chris Finch et ses hommes de tenter de nouvelles choses dans le jeu. Car au beau milieu de ce bordel médical, on parle de Wolves loin d’être convaincants sur ce début de saison (10 victoires, 11 défaites).

En attendant d’en savoir plus sur la sévérité de cette blessure, les fans des Wolves peuvent soupirer un petit coup. Rien de grave à priori pour KAT, mais quelques matchs d’absence potentiellement. Si ça peut secouer les troupes, on ne dira pas non.