Auteur de 11 passes décisives cette nuit lors de la victoire des Lakers à New York, LeBron James en a profité pour dépasser Mark Jackson et Steve Nash au classement des meilleurs passeurs all-time. Le King est désormais quatrième.

Le Madison Square Garden est une salle mythique et elle a vu certaines des plus belles performances de l’histoire de la NBA. Cette nuit, pas de record pour LeBron James mais une actualisation de son C.V. est désormais une nécessité. Le King n’avait besoin que de huit passes pour dépasser Mark Jackson et neuf pour mettre Steve Nash derrière lui. Avec onze offrandes, BronBron a fait le job et l’histoire retiendra que c’est sur ce pick and roll avec Thomas Bryant que LBJ est devenu le quatrième meilleur passeur de l’histoire de la NBA.

THOMAS BRYANT WITH AUTHORITY. Lakers lead 99-96 with 7:25 left on TNT pic.twitter.com/1Gu3Q4GFcL — NBA (@NBA) February 1, 2023

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 4th all-time in career assists! pic.twitter.com/igBAjKMueW — NBA (@NBA) February 1, 2023

Désormais, tous les regards sont tournés vers son record de points puisqu’il ne lui manque que 89 points pour y arriver. Qu’en est-il des passes ? Seuls John Stockton, Jason Kidd et Chris Paul le devancent au classement. James compte 10 338 passes en carrière, c’est 908 de moins que son super pote CP3, 1753 derrière Jason Kidd et à… 5468 caviars de John Stockton. Autant dire que le King ne pourra pas aller le chercher celui-ci, même s’il a encore du temps pour faire grimper son compteur. Pourra-t-il revenir sur Paul et Kidd ? Cela dépendra sans doute du nombre d’années que le King se donne sur les parquets mais on a appris qu’il valait mieux ne pas trop miser contre LeBron James lorsqu’il s’agissait d’aller chercher de nouveaux faits de gloire.

Mark Jackson et Steve Nash dans le rétro, LeBron James est désormais le quatrième meilleur passeur de l’histoire de la Ligue. Prochain objectif : aller chercher une place sur le podium.