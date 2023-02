Portés par le duo Kawhi Leonard – Norman Powell, les Clippers maintiennent leur belle dynamique du moment. Sixième victoire en sept matchs pour les hommes de Tyronn Lue à Chicago.

Pour la box score maison, merci de cliquer sur le lien magique.

Plombés par les absences multiples, les Clippers n’avaient pas pu faire grand chose il y a deux jours à Cleveland. Facilement dominés par les Cavs, les Angelinos ont cette fois pu compter sur leurs forces vives avec le retour en tenue de Kawhi Leonard et Paul George. Si PG a été relativement discret cette nuit, le Klaw avait lui décidé de poursuivre ses travaux de la nouvelle année. Monstrueux depuis plusieurs semaines, l’ailier a encore régalé dans l’Illinois. À côté de leurs pompes en début de match et menés de 19 points par les Bulls de Nikola Vucevic, les Clippers n’ont jamais renoncé, grignotant leur retard avant de prendre les commandes en seconde mi-temps dans le sillage de leur leader.

La feuille de stats de Kawhi Leonard vaut le coup d’œil : 33 points, 5 passes, 5 interceptions et 2 contres ! Exemplaire des deux côtés du terrain, le Klaw a donné le ton et il a surtout répondu en big boss dans le money time pour mettre les shoots qu’il fallait. Il s’offre même un “steal winner” en interceptant la balle sur la dernière possession des Bulls avant de clore le suspense sur la ligne. Du très, très, très bon Kawhi Leonard. On pourra aussi envoyer un beau high five à Norman Powell, indécent de facilité en sortie de banc et qui a bien tenu la baraque en première période pour éviter que le navire Clippers coule à pic. 27 points à 63% au tir pour le leader du banc, avec notamment deux lancers capitaux en fin de match pour garder Chicago à distance, c’est pas pour rien qu’il fait partie des favoris pour le titre de Sixième Homme de l’Année le bonhomme.

De nouveau au complet, les Clippers retrouvent la victoire à Chicago et enchaine une sixième victoire en sept matchs. De bon augure pour la confiance avant d’aller affronter les Bucks à Milwaukee.