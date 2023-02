Très attendu après la défaite à Philadelphie et face à Joel Embiid, Nikola Jokic a répondu avec une masterclass face aux Pelicans : 26 points, 18 rebonds, 15 passes et la victoire.

Pour la box score de ce duel entre Nuggets et Pelicans, c’est juste ici.

Grandissime favori pour le titre de MVP 2023, Nikola Jokic a pris un coup dans les gencives cette semaine en étant largement dominé par Joel Embiid, l’un de ses principaux concurrents. Dans l’esprit de certains fans, et peut-être même de certains votants, ce face-à-face remporté haut la main par Embiid a redistribué les cartes dans la course au MVP. Forcément, on attendait donc une réponse de la part du Joker et celui-ci ne nous a pas déçu cette nuit face aux Pelicans avec une nouvelle perf de haute volée et quelques délices pour les yeux.

Jokic handle for the and-one 🤯 🃏: 11 PTS, 8 REB, 6 AST on TNT pic.twitter.com/DsrB2wDwGp — NBA (@NBA) February 1, 2023

Les chiffres on les redit : 26 points, 18 rebonds, 15 passes, à 71% au tir, c’est juste n’importe quoi mais ça ressemble à une journée de taf normale pour le Serbe de nos jours. Face à des Pelicans qui n’ont rien lâché de bout en bout, Niko a répondu présent, avec notamment un money time parfaitement géré, entre scoring, passes parfaites pour les copains et quelques précieux rebonds sécurisés alors que NOLA poussait fort pour revenir.

Jokic tonight: 26 PTS

18 REB

15 AST

10-14 FG His 20th triple-double on 70+ FG%, the most by any player in the last 40 seasons. pic.twitter.com/1843CLCwSo — StatMuse (@statmuse) February 1, 2023

À ses côtés, on retrouve un super Jamal Murray (32 points à 7/12 du parking), létal au shoot (il est devenu le second all-time au classement des 3-points inscrits par un Nugget) et lui aussi bien clutch pour verrouiller la win dans les dernières minutes. Le meneur confirme une fois de plus qu’il se rapproche toujours plus de son meilleur niveau et celui-ci a encore rappelé en interview d’après-match qu’il se sentait au top de sa forme et que les siens visaient le titre et rien d’autre. Avec des leaders qui sortent ce genre de matchs, il est tout de suite plus facile d’y croire.

Nikola Jokic a sorti le match de patron et les Nuggets sont toujours aussi solides dans les Rocheuses. Les Pelicans eux continuent leur chute. Neuvième défaite de rang pour les protégés de Willie Green…