Quelle abomination statistique. 48 minutes de domination totale sous les projos d’un Wells Fargo Center en ébullition. Le genre de perf’ qui comptera à la toute fin, lorsqu’il faudra glisser le bulletin dans l’urne pour élire le MVP de cette saison régulière, jusqu’à présent très indécis. Ça explose de partout. Joel Embiid a ouvert son compteur. Vive cette période haute en couleurs.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Deux hommes. Un érudit, l’autre plus naïf.

Mais qui a eu la merveilleuse idée – n’y voyez aucun trait d’ironie – de missionner P.J. Tucker sur Nikola Jokic ? A contrario, qui a laissé Nikola Jokic sur Joel Embiid sans jamais, devant la noyade du Serbe, tenter un revirement tactique ? Masterclass totale de Doc Rivers, Mike Malone a perdu ce duel-là. Victoire 126 à 119 de Philly donc, qui se paie le n°1 de la Conférence Ouest grâce à une performance mammouthesque de son grand Franco-Américano-Camerounais : 47 points à 18/31 au tir, 18 rebonds, 5 assists, 3 interceptions, 2 contres et +14 de plus/minus. Valuable sur tous les fronts, Joel Embiid a parfaitement joué de sa mobilité pour tester la latéralité de Nikola Jokic. Le double MVP en titre, pourtant réputé bon défenseur, n’a jamais réussi à stopper ce combo puissance/jeu de corps, lequel n’est peut-être tout simplement… pas défendable ?

Beaucoup de crédit pour James Harden : rôle de gestionnaire au service de Embiid, mise en retrait bénéfique au collectif, 17 points à 5/10 au tir, 13 assists et… aucun ballon perdu. Cela faisait 419 jours, soit depuis le 5 décembre 2021, que The Beard n’avait plus sorti un match à 0 ballon perdu. Celui-là est symbolique de sa reconversion. Lieutenant posé et réfléchi. Pas grand-chose qui dépasse, c’est souvent meilleur que le poste 1 adverse. Du tout cuit pour Embiid.

Ce match, c’était aussi un joli clap clap dans les bureaux de la NBA : thriller à horaire international entre deux immenses joueurs internationaux. Niveau reach, difficile de faire plus direct.