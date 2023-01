Troisième victoire de rang pour les Wolves, la cinquième en six matchs, on semble enfin voir le bout du tunnel et ça fait plaisir. Pour la réception des Kings (et en l’absence de Karl-Anthony Towns, hum hum), Minnesota a fourni de rares images d’un groupe heureux de jouer au basket-ball. Ça faisait longtemps. Très longtemps.

Oui, gagner contre Sacramento en 2023 est une immense performance.

Dit comme ça ça a l’air de rien hein, mais les Kings restaient sur huit victoires en dix matchs. Les tomber quand ils sont au complet relevait d’un petit exploit pour les Wolves. En parfait chef de meute, Anthony Edwards a sorti les crocs avec 34 points à 14/21 au tir dont 5/7 de loin, 10 rebonds, 6 assists, 2 interceptions et 1 block. Du leadership naturel. Vocal, expressif et dévoué à ses gars : bref, tout ce qu’il manque habituellement à cette équipe de Minnesota. En montrant la voie, Ant a trouvé des valeureux pour l’y suivre : Rudy Gobert précieux dans la peinture (13 points et 14 rebonds), Jaden McDaniels génial à l’aile (15 points, 8 rebonds et +14 de plus/minus) et D’Angelo Russell libéré (25 points à 8/14 au tir). Ce dernier revit depuis plusieurs semaines, avec une jolie moyenne de 20 points en 50/40/90 depuis le 15 novembre dernier. L’un des meilleurs tireurs de sa génération. Sacré bonhomme quand il pousse un peu sur la pédale. Grosses prestations également de Naz Reid et Kyle Anderson dans la catégorie « peu sexy mais efficace ». En tout point, ce succès semble arriver au milieu d’une phase de transition. Le déclic que les fans des Wolves attendaient depuis le début de saison. Mine de rien, l’Ouest est serré comme Jared Dudley dans du 40 et le groupe de Chris Finch est désormais… 6e de sa conférence.

De’Aaron Fox à 10/24 au tir, Dom Sabonis très bon mais incapable de porter l’équipe si elle est en manque de réussite (il prend très peu de tirs par match), Kevin Huerter à 2/7 du parking, Keegan Murray fantomatique : Sacramento a raté son rendez-vous. Deuxième revers consécutif, attention à ne pas lâcher du lest où les magazines SLAM seront très vite dévalorisés.