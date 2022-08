Anthony Edwards ne manque décidément jamais de self-confidence. A l’occasion d’une interview réalisée avec Zion Olojede pour le média Complex, Ant-Man a déclaré n’avoir besoin que d’une petite saison supplémentaire pour être dans la discussion du meilleur joueur de la Ligue, et s’est confié sur ses objectifs. C’est qu’on aurait presque envie de le croire tiens. Un peu à l’image de Ja Morant, l’arrière des Wolves est un grand malade capable de grandes prouesses sur un parquet. Boosté par une confiance en soi à la limite de l’indécence, le gamin semble capable de déplacer des montagnes lorsqu’il est en forme.

Une Free Agency réussie, marquée notamment par l’arrivée de Rudy Gobert, des jeunes joueurs à fort potentiel et maintenant trois All-Star – Rudy, KAT, D’Angelo Russell – Minnesota semble avoir toute les cartes en mains pour nous pondre une jolie saison. Emmenés par son trio étoilé, les Timberwolves peuvent également s’appuyer un lieutenant de choix en la personne d’Anthony Edwards. On a dit lieutenant ? Non parce qu’Anthony Edwards, c’est du lourd. Du très lourd même. Bien plus qu’un simple joueur de soutien, Ant-Man est en réalité en train de s’imposer comme un franchise player en puissance. Très bon la saison dernière en régulière, le premier choix de Draft 2020 était attendu au tournant pour ses premiers playoffs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune loup n’a pas déçu. Mieux encore, l’arrière aura probablement été le meilleur joueur des Wolves. En envoyant 21,3 points par match en régulière puis 25,1 en Playoffs, Ant a prouvé que la pression ne lui faisait pas peur… bien au contraire. Minnesota s’est certes fait sortir, mais M’sieur Edwards a l’air d’être de ceux qui vivent et se surpassent sous la pression, notamment grâce une confiance en soi inébranlable. Voyez plutôt ce qu’a déclaré la jeune star des Wolves au sujet de son assurance à toute épreuves et de ses objectifs pour la saison prochaine.

« Depuis que je suis enfant, j’ai toujours eu l’impression d’être le meilleur dans tout ce que j’ai fait. Mes frères m’ont fait ressentir ça. Me battre contre eux m’a donné l’impression d’être le meilleur du monde. C’est ça ma confiance. Je la tiens de mes frères. […] Personnellement, je veux être titulaire au All-Star Game la saison prochaine. Je veux que mes moyennes augmentent. Je veux gagner beaucoup de matchs et aller loin en Playoffs. » – Anthony Edwards

Vous vous souvenez quand Ja Morant faisait marrer son monde en déclarant être un top cinq meneur en NBA ? Bon, eh bien aujourd’hui plus personne ne rit et tous s’inclinent devant la star des Grizzlies. On a compris depuis la leçon et c’est promis Antho’, si tu penses être dans la discussion du meilleur joueur de la Ligue dès l’année prochaine, c’est dans les faits loin d’être impossible. Et oui, Anthony Edwards vise décidément très haut. Interrogé sur sa place parmi les meilleurs joueurs de la Grande Ligue, il a déclaré avoir besoin de temps pour être dans la discussion. Enfin de temps. Une petite saison encore seulement histoire de se chauffer tranquille. Attention tout de même à ne pas se brûler les ailes trop vite. Si le potentiel du gamin est visiblement énorme, Anthony Edwards reste justement une jeune pousse. Un joueur bien loin d’avoir atteint son potentiel, et a qui il reste tout à accomplir en NBA. Bien ses deux premières saisons soient bonnes pour ne pas dire très bonnes, Ant doit franchir les étapes les unes après les autres et prouver qu’il est déjà ne serait-ce que le meilleur joueur de son équipe. Pas facile quand tes intérieurs s’appellent Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Il ne fait donc aucun doute que le chemin reste encore long pour Ant avant de pouvoir s’asseoir à la table de Steph, Giannis et autre LeBron James, mais à coeur vaillant rien d’impossible.

« J’ai besoin d’une autre saison. Après celle-ci, je pense que je serai dans conversation du meilleur joueur de NBA. »

Avant de penser à devenir le nouveau visage de la Ligue, Anthony Edwards va devoir déjà prouver qu’il est du calibre All-Star . Le jeune garçon est un diamant de potentiel mais doit encore franchir un cap pour atteindre un niveau à la hauteur de ses ambitions. Sortez le pop-corn et préparez-vous pour la saison à venir, Ant-Man pourrait bien envoyer du très très lourd !

Source : Complex