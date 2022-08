Cela faisait quelques jours qu’une nouvelle rumeur n’avait pas vu le jour sur le dossier Kevin Durant, c’est désormais chose faite. Selon Steve Bulpett de Heavy Sports, KD devrait cette semaine rencontrer le propriétaire des Nets, Joe Tsai, pour évoquer sa demande de transfert. Une petite news qui tombe à pic, car on commençait justement à s’ennuyer là.

Que faites-vous lorsqu’une situation vous déplaît au travail ? Vous prenez sur vous et ne dites rien ? Et bien sachez que vous n’êtes pas comme Kevin Durant. Mécontent de la façon dont sa demande de transfert avance – ou plutôt n’avance pas – la star des Nets a donc décidé d’aller directement voir le boss. C’est en tout cas ce que rapporte Steve Bulpett de Heavy Sports, qui affirme que KD rencontrera cette semaine Joe Tsai, le propriétaire de la franchise de Brooklyn. Après avoir officiellement exprimé ses envies d’ailleurs il y a plus d’un mois, le Snake est en effet toujours sur la case départ, et ça le rend un peu grognon. Il faut dire qu’avec encore quatre années à boucler pour arriver au terme de son contrat, Durant n’est pas vraiment en position de force. Comme les 29 autres franchises ont pu le remarquer depuis quelques semaines, c’est bien Sean Marks, general manager, qui mène la danse et les négociations : « Boston ? Il faudra mettre plus que Jaylen Brown et Derrick White sur la table. Miami ? Ne nous appelez même plus si vous n’êtes pas prêts à lâcher Bam Adebayo. Utah ? Nan rien je voulais juste vous souhaiter bon courage pour la suite. » Voilà à peu de choses près comment le GM gère le dossier côté Nets. Et comme plusieurs executives anonymes – à prendre donc avec son lot de grosses pincettes – l’expliquent dans l’article de Steve Bulpett, c’est probablement cette manie de dire « non » à tout qui saoule Kevin, puisqu’une par une, les franchises abandonnent l’idée de récupérer le double MVP des Finales :

« Je ne sais pas, je n’ai aucune idée de ce qui va sortir de cette réunion. Il y a certaines choses dont KD est mécontent, et je ne suis pas sûr que tout cela soit corrigé ici. Mais peut-être que si. » – un responsable de la ligue « Je pense qu’il y a des équipes qui ne sont pas très contentes du fait que quand elles parlent à Brooklyn, ça passe dans les journaux. Ça n’aide pas. J’ai parlé à quelques équipes qui ne sont pas satisfaites des rumeurs qui sortent autour de ce sujet. Ce n’est pas une bonne façon de faire des affaires. C’est probablement pour ça qu’ils n’obtiendront rien et qu’ils n’ont pas eu de conversations depuis un certain temps. Je ne pense pas qu’ils obtiendront quoi que ce soit avec Boston. » – une autre source anonyme, au sein de la NBA

Eh oui, l’autre information importante à retenir serait donc que… l’on ne se bouscule plus à la porte d’entrée du Barclays Center pour récupérer Kevin Durant. Depuis les dernières rumeurs, il semblerait donc que la ligne téléphonique de Sean Marks ait été moins occupée. Peut-être erronée selon Bulpett, l’information selon laquelle les Celtics auraient proposés aux Nets un package centré autour de Jaylen Brown n’a donc joué ni en la faveur de Brooklyn, ni en celle de Boston. En parallèle, il faut aussi gérer le dossier Kyrie, qui partirait pour le coup contre nada l’été prochain. La question qui peut alors se poser est : cette réunion entre la superstar et le proprio pourrait-elle être le début d’une réconciliation ? On va éviter de trop spéculer là-dessus, mais c’est une possibilité qu’il est difficile de mettre de côté. Les sources de Bulpett affirment par exemple qu’elles ne voient pas Kevin Durant faire exprès de ne pas jouer pour montrer son mécontentement : « Il va jouer dur comme il le fait tout le temps. Je connais KD, et il ne va pas juste s’asseoir sur le banc ou quelque chose dans le genre. Il n’est pas ce genre de mec. En aucune façon. Il ne fera pas quelque chose comme ça. » Au sein des exécutifs NBA, on croit donc de plus en plus au scénario du début de saison avec Kyrie, Kevin et Ben Simmons.

Plus les jours passent, plus les bruits de couloirs tendent à indiquer qu’aucun trade ne sera mis sur pied entre les Nets et n’importe quelle autre franchise. Tout cela était-il du bluff depuis le départ ? Sean Marks est-il trop exigeant ? Les offres sont-elles véritablement à la hauteur du joueur concerné ? Beaucoup de questions et trop peu de réponses pour anticiper ce qu’il va arriver. Reste à voir si la réunion entre Kevin Durant et Joe Tsai va faire bouger les lignes.

Source texte : Bleacher Report / Heavy Sports