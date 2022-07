Alors que Kevin Durant a fait part de ses envies d’ailleurs depuis maintenant près d’un mois, les négociations avec l’une de ses destinations favorites semblent aujourd’hui au point mort. C’est en tout cas ce qu’ont révélé Barry Jackson et Anthony Chiang du Miami Herald, ces derniers affirmant que le Heat n’est pas chaud à l’idée d’inclure Bam Adebayo dans un quelconque trade.

À chaque jour sa nouvelle rumeur sur le dossier Kevin Durant. Aujourd’hui ? On repart du côté de la Floride où Miami possède une manière assez spéciale de montrer son intérêt pour la superstar. En effet, selon Barry Jackson et Anthony Chiang du Miami Herald, le Heat resterait « peu enclin » à lâcher Bam Adebayo dans un potentiel trade pour le Snake. On imagine d’ici une conversation entre Pat Riley et Sean Marks à ce sujet : « Récupérer KD ? Ah oui bien sûr qu’on aimerait ! Tenez, en échange, on vous propose Joseph qui gère la buvette, la dernière part de pizza et toutes les pièces rouges qui traînent au fond de nos porte-monnaies. Alors ? Ça ne se refuse pas non ? » Ben si Patoche, ça se refuse carrément même. On peut tout à fait comprendre que le boss floridien n’ait pas très envie de séparer le groupe ayant atteint les Finales de Conférence la saison passée, mais soyons clairs : ce n’est pas avec une offre centrée autour de Tyler Herro que la franchise parviendra à faire atterrir Durant à Venice Beach. Et cela est d’autant plus vrai lorsque l’on voit que les Nets refusent même un package composé de Jaylen Brown, Derrick White et un tour de Draft.

Heat not budging on Bam, despite Nets interest in Bam in Durant trade. Where things stand. FYI: Though Heat is comfortable with roster, I would expect them to continue to explore everything until Feb. trade deadline, including quality 4s that shake free: https://t.co/RyvOAov3jp — Barry Jackson (@flasportsbuzz) July 27, 2022

Il y a deux jours, notre ami Bam annonçait vouloir devenir le Defensive Player of the Year (DPOY) dès cette année. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas le genre de déclas qui pousse votre patron à vous envoyer à Brooklyn le lendemain. D’ailleurs, un élément plus qu’important est à prendre en compte dans cette histoire : Bam Adebayo ne peut pas être transféré aux Nets si Ben Simmons s’y trouve. La raison ? L’Australien et l’Américain ont tous les deux signé une Designated Rookie Extension. Or comme nous vous l’expliquions plus tôt ce mois-ci, il est impossible de posséder deux joueurs acquis via un trade et bénéficiant de ce statut dans le même roster. Vous l’aurez donc compris, pour pouvoir obtenir Adebayo, Simmons doit également être envoyé ailleurs.

De son côté, toujours selon les deux journalistes, Miami ne peut actuellement inclure que deux premiers tours de Draft non-protégés. Mouais… on voit quand même mal Sean Marks accepter une offre avec aussi peu d’assets au vu des exigences du bonhomme depuis plusieurs semaines. D’ailleurs, le Heat a très bien compris cela, et n’est de son côté pas plus pressé qu’autre chose. C’est bien simple : la franchise a pour le moment joué la carte de la stabilité lors de cette Free Agency, se contentant de faire revenir plusieurs éléments comme Victor Oladipo, Dewayne Dedmon ou Caleb Martin pour tenter de compenser la perte de P.J. Tucker. À noter également l’arrivée de Nikola Jovic, drafté en 27ème position par le front-office floridien. Miami serait donc prêt à attendre jusqu’en février, soit la trade deadline, afin d’explorer toutes les possibilités mais également voir comment se déroule sa saison et s’il est nécessaire de tout faire pour rameuter Kevin Durant. En attendant, on reste à la cool au Heat.

Bon bon bon bon bon… il semblerait que les discussions ne soient pas vraiment en train d’avancer entre Miami et Brooklyn, qui campent sur les mêmes positions depuis plusieurs semaines. Si le Heat aimerait beaucoup acquérir KD, on ne peut s’empêcher de se dire qu’il va être très compliqué d’organiser un trade qui n’impliquerait pas Bam Adebayo. Ce qui est certain, c’est qu’aucune des deux franchises ne se précipitera. Il va donc falloir continuer à s’armer de patience.

Source texte : RealGM / Miami Herald